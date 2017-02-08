В рамках акции школьники и студенты на специальных бланках напишут «письма в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной.

Бумажные письма свернут в треугольники и передадут волонтерам, которые, в свою очередь, их обработают и подготовят для публикаций в социальных сетях, а также на официальном сайте центра «Патриот». Директор учреждения Евгений Корнюх подчеркнул, что методические рекомендации по проведению акции будут переданы в муниципальные образования области: «Подобные акции всегда находят отклик у молодежи Архангельской области. В прошлом году написанные письма были вручены ветеранам в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 9 мая», - отметил он.

Акция «Письмо Победы» проводится по всей стране в течение всего года. В прошлом году «письма в прошлое» написали более 27 тысяч молодых людей из регионов России. В Поморье старт акции «Письмо Победы» будет дан 9 февраля на базе военно-патриотического клуба «Орден», который является зональным центром патриотического воспитания.