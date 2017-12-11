Архангельская набережная превратится в центр зимних забав

Уже началась заготовка ледовых блоков, из которых будет изготовлена горка. Но непосредственно до её монтажа предстоит еще завезти большое количество снега для выравнивания площадки. Протяженность спуска ледовой горки составит около 70 метров, так что взрослые и дети смогут сполна оценить захватывающий дух исконно русской забавы, промчавшись с ветерком.Для самых маленьких горожан будут устроены более пологие снежные горки на двусторонних лестничных пролетах при спусках на прибрежную зону в районе ул. Карла Маркса и ул. Попова. При этом горки будут устроены так, что на одном лестничном марше будет устроен спуск, по которому малыши будут скатываться, а лестница напротив будет регулярно чиститься, чтобы детворе было комфортно подниматься наверх.А для любителей прогулок на лыжах в прибрежной зоне – от ул. Свободы до ул. Логинова - будет организована закольцованная лыжня протяженностью полтора километра.Кроме того, сейчас обсуждается возможность воплощения в жизнь еще одной хорошей инициативы, с которой выступил один из активных горожан, – заливки на прибрежной зоне между ул. Логинова и ул. Попова ледового катка.