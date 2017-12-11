Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
10.12.17
1249
10.12.17
786
09.12.17
722
10.12.17
541
10.12.17
336
09.12.17
302
09.12.17
289
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Архангельская набережная превратится в центр зимних забав

сегодня 15:26
80 0
На набережной Северной Двины в районе площади Мира в скором времени могут появиться горка с 70-метровым спуском, лыжня и ледовый каток, которые будут освещаться.
 >
Фото: ullica.ru
Уже началась заготовка ледовых блоков, из которых будет изготовлена горка. Но непосредственно до её монтажа предстоит еще завезти большое количество снега для выравнивания площадки. Протяженность спуска ледовой горки составит около 70 метров, так что взрослые и дети смогут сполна оценить захватывающий дух исконно русской забавы, промчавшись с ветерком.

Для самых маленьких горожан будут устроены более пологие снежные горки на двусторонних лестничных пролетах при спусках на прибрежную зону в районе ул. Карла Маркса и ул. Попова. При этом горки будут устроены  так, что на одном лестничном марше будет устроен спуск, по которому малыши будут скатываться, а лестница напротив будет регулярно чиститься, чтобы детворе было комфортно подниматься наверх.

А для любителей прогулок на лыжах в прибрежной зоне – от ул. Свободы до ул. Логинова - будет организована закольцованная лыжня протяженностью полтора километра.

Кроме того, сейчас обсуждается возможность воплощения в жизнь еще одной хорошей инициативы, с которой выступил один из активных горожан, – заливки на прибрежной зоне между ул. Логинова и ул. Попова ледового катка.  
80 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Вечеринки в двух ночных клубах Архангельска прервала стрельба из травмата
Общество | Новости раздела
 
Архангельская набережная превратится в центр зимних забав
Архангельская набережная превратится в центр зимних забав
На набережной Северной Двины в районе площади Мира в скором времени могут появиться горка с 70-метровым спуском, лыжня и ледовый каток, которые будут освещаться.
сегодня 15:26
81
 
Тайна огромных моллюсков из реки Енисей раскрыта архангельскими учеными
Тайна огромных моллюсков из реки Енисей раскрыта архангельскими учеными
Специалистам Северного (Арктического) федерального университета удалось обнаружить первую инвазию китайских беззубок в России.
сегодня 14:46
132
 
Судьбу дома Пикуля решат на этой неделе северодвинские депутаты
Судьбу дома Пикуля решат на этой неделе северодвинские депутаты
Народные избранники северодвинского Горсовета на очередной сессии должны определить статус дома Пикуля, где будущий писатель прожил год своего детства.
сегодня 14:27
94
 
Стрельба в ночных клубах Архангельска связана с денежными разборками
Стрельба в ночных клубах Архангельска связана с денежными разборками
В ходе пятнично-субботних разборок в ресторане «Летний сад» и клубе «Эксклюзив» пострадали несколько человек. Есть раненые. Виновники конфликта задержаны.
сегодня 14:26
574
 
Вечеринки в двух ночных клубах Архангельска прервала стрельба из травмата
Вечеринки в двух ночных клубах Архангельска прервала стрельба из травмата
Поздно ночью в пятницу и субботу в двух увеселительных заведениях областного центра произошли разборки со стрельбой из травматического пистолета.
сегодня 12:24
973 1
Boater: Появление с оружием в местах проведения массовых мероприятий уже является нарушением...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080