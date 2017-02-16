По подсчетам специалистов Фонда «Здоровье», две трети регионов не достигли целевых показателей по снижению смертности населения. Более чем на 10% не выполнил план наш регион.

В число областей-аутсайдеров попали также Владимирская, Курская, Липецкая, Смоленская, Вологодская, Ленинградская, Оренбургская, Самарская, Курганская, Новосибирская области, а также Республика Карелия.

«Невыполнение плана по снижению смертности регионами нельзя объяснить особенностями их климата или экологии, так как эти факторы уже заложены в целевые показатели. И если план не удается выполнить, то возникают вопросы, прежде всего, к чиновникам, которые отвечают за состояние здравоохранения в регионах», – рассказал директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба Народного фронта Эдуард Гаврилов.

Он также отметил, что треть регионов сумела выполнить планы. Среди них Калужская, Костромская, Тамбовская, Тульская, Астраханская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Томская, Магаданская области; города Санкт-Петербург и Севастополь; Республики Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Башкортостан, Марий Эл, Саха (Якутия), Алтай, Бурятия, Тыва; Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская Республики; Ставропольский край; Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа.