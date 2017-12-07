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Общество | Главные новости

Архангельская область попала в «двадцатку» рейтинга регионов России по зарплатам

сегодня 12:43
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Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Архангельская область заняла 17 место из 85.
 
 
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Фото: delovoi-etiket.ru
По данным рейтинга, который составил сайт РИА Новости, средняя зарплата жителя Архангельской области составляет 29 тысяч рублей. 

В целом по России лишь 4,1% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей на руки в месяц. Такой заработок почти в любой ситуации позволяет говорить о, как минимум, среднем достатке работника, а часто даже об относительно высоком, хотя тут тоже заметна высокая дифференциация. В северных, удаленных регионах и Москве многие товары и услуги стоят заметно дороже, но даже при повышенных ценах такая зарплата является достойной по российским меркам.

В 9 регионах страны (8 национальных республик и Алтайский край) доля людей, получающих менее 10 тысяч рублей в месяц, превышает 25%. Лидером по доле низкооплачиваемых работников стал Дагестан – 35%, а второй результат у Карачаево-Черкесской Республики (30.5%).
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