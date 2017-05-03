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Архангельск: Общество

     

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Архангельская область попала в группу «штрафобезопасных» регионов России

Аналитики портала «Штрафы ГИБДД» распределили субъекты России по числу наказаний за нарушения ПДД на единицу населения. Таким образом появился рейтинг самых «штрафоопасных» регионов страны.

Архангельская область попала в число регионов, где автовладельцев наказывают меньше всего. На одного жителя приходится 0,3 штрафа в год.

В целом по стране реже всего наказывают автовладельцев на Чукотке (0,12), в Чечне (0,16), Астраханской области (0,20), в Ненецком АО, Тюменской области и Республике Марий Эл (по 0,22), в Дагестане и на Алтае (по 0,24).

Самым «штрафоопасным регионом стал Татарстан, где на каждого жителя в среднем приходится 1,45 штрафа в год. Также в ТОП-10 попали: Москва (1,21), Тверская область (1,20), Республика Кабардино-Балкария (1,17), Рязанская область (1,07), Республика Алтай (1,00), Нижегородская (0,97), Воронежская (0,95), Калужская (0,84) и Вологодская (0,82) области.

Таким образом, если допустить, что уровень подготовки водителей по стране примерно одинаковый, можно сделать вывод, что передвижение, к примеру, по Чукотскому автономному округу оказывается в 12 раз более беспроблемным, чем по Республике Татарстан. Иными словами, при движении в одинаковой манере по Чукотской АО и Татарстану, среднестатистический автомобилист в первом случае получит 1 штраф, а в последнем 12.

Впрочем, объяснить перекосы можно и по-другому. Высокое число штрафов ГИБДД может обуславливаться большим транзитным трафиком, крупным автопарком, сформировавшимся благодаря более высокому уровню жизни или хорошим дорогам, на которых современная машина подталкивает водителя превышать скорость.


 

  
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просмотров: 43
дата: 03.05.17 | 15:41
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