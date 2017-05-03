Аналитики портала «Штрафы ГИБДД» распределили субъекты России по числу наказаний за нарушения ПДД на единицу населения. Таким образом появился рейтинг самых «штрафоопасных» регионов страны.

Архангельская область попала в число регионов, где автовладельцев наказывают меньше всего. На одного жителя приходится 0,3 штрафа в год.

В целом по стране реже всего наказывают автовладельцев на Чукотке (0,12), в Чечне (0,16), Астраханской области (0,20), в Ненецком АО, Тюменской области и Республике Марий Эл (по 0,22), в Дагестане и на Алтае (по 0,24).

Самым «штрафоопасным регионом стал Татарстан, где на каждого жителя в среднем приходится 1,45 штрафа в год. Также в ТОП-10 попали: Москва (1,21), Тверская область (1,20), Республика Кабардино-Балкария (1,17), Рязанская область (1,07), Республика Алтай (1,00), Нижегородская (0,97), Воронежская (0,95), Калужская (0,84) и Вологодская (0,82) области.

Таким образом, если допустить, что уровень подготовки водителей по стране примерно одинаковый, можно сделать вывод, что передвижение, к примеру, по Чукотскому автономному округу оказывается в 12 раз более беспроблемным, чем по Республике Татарстан. Иными словами, при движении в одинаковой манере по Чукотской АО и Татарстану, среднестатистический автомобилист в первом случае получит 1 штраф, а в последнем 12.

Впрочем, объяснить перекосы можно и по-другому. Высокое число штрафов ГИБДД может обуславливаться большим транзитным трафиком, крупным автопарком, сформировавшимся благодаря более высокому уровню жизни или хорошим дорогам, на которых современная машина подталкивает водителя превышать скорость.



