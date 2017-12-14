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Общество | Главные новости

Архангельская область прославилась на пресс-конференции Путина своими водорослями

сегодня 16:40
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Фото с участием пресс-секретаря Корпорации развития Поморья облетело все архангельские соцсети. В руках у девушки – плакат, на котором написано «Водоросли. Архангельская область».
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В Москве завершилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Архангельская область там засветилась лишь на плакате, который держала пресс-секретарь КРАО Елена Ларионова. 

О том, какой вопрос она собиралась задать, осталось неизвестным. Несмотря на то, что конференция Владимира Путина длилась четыре часа очередь до пресс-секретаря КРАО так и не дошла, зато в историю вписано фото, которое весьма обсуждаемо в социальных сетях.

Люди удивляются, неужели в Архангельской области только водоросли подкачали, а всё остальное хорошо. Многие возмущается, что тема водорослей местным жителям вовсе неинтересна, да и для «хайпа» она вряд ли подходит - не «вятский квас» же. А вот фото, облетевшее интернет-пространство, весьма претендует занять место одного из мемов рунета.

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Архангельская область прославилась на пресс-конференции Путина своими водорослями
Общество | Новости раздела
 
Архангельская область прославилась на пресс-конференции Путина своими водорослями
Архангельская область прославилась на пресс-конференции Путина своими водорослями
Фото с участием пресс-секретаря Корпорации развития Поморья облетело все архангельские соцсети. В руках у девушки – плакат, на котором написано «Водоросли. Архангельская область».
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