Архангельская область прославилась на пресс-конференции Путина своими водорослями

В Москве завершилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Архангельская область там засветилась лишь на плакате, который держала пресс-секретарь КРАО Елена Ларионова.



О том, какой вопрос она собиралась задать, осталось неизвестным. Несмотря на то, что конференция Владимира Путина длилась четыре часа очередь до пресс-секретаря КРАО так и не дошла, зато в историю вписано фото, которое весьма обсуждаемо в социальных сетях.

Люди удивляются, неужели в Архангельской области только водоросли подкачали, а всё остальное хорошо. Многие возмущается, что тема водорослей местным жителям вовсе неинтересна, да и для «хайпа» она вряд ли подходит - не «вятский квас» же. А вот фото, облетевшее интернет-пространство, весьма претендует занять место одного из мемов рунета.