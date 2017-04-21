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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельская региональная организация «Свидетелей Иеговы» будет ликвидирована

Верховный суд РФ признал экстремистским «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и запретил деятельность организации на территории страны.

На основании этого решения Минюст ликвидирует все 395 региональных организаций (включая Архангельскую и Котласскую) и более 2 тыс. религиозных групп иеговистов. Имущество секты будет конфисковано, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Напомним, в марте 2016 года в Архангельске прошел митинг против «Свидетелей Иеговы». Несколько сотен жителей города, собравшихся около «зала царства» (главного культового сооружения иеговистов на ул. Полярная, 42), потребовали в судебном порядке запретить деятельность секты на всей территории Архангельской области.

На летней сессии 2016 года депутаты Архангельского областного Собрания депутатов приняли решение обратиться к министру юстиции РФ Александру Коновалову и Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой о ликвидации секты иеговистов.

Это обращение поддержали народные избранники Орловской и Брянской областей, Республик Калмыкии и Северной Алании-Осетии, а также Карачаево-Черкесской Республики.

В настоящее время в деятельность организации только в Архангельской области втянуто более двух с половиной тысяч человек, среди них в областном центре – свыше одной тысячи человек.

 

 


 

  
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просмотров: 389
дата: 21.04.17 | 14:42
комментариев: 11
1 1
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Комментарии пользователей
Марина Р. (3)
Некоторые признаки секты - религиозная реклама, психологическое давление, иерархия, программирование сознания, политические цели...
21.04.17
16:06
+
показать 4  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Дмитрий Т. (2)
Ни разу не слышал в новостях, чтобы хоть один взрыв или теракт произошёл при содействии этой религии. И напротив, есть религия, которая учит убивать неверных, но вполне себе разрешена по всей России... Вот ведь парадокс
21.04.17
15:45
+
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Солнышко К. (1)
сейчас переименуются в каких-либо адвокатов Яговых и будут дальше голову морочить . как такое хлебное место потерять .
21.04.17
15:31
+
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