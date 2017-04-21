Верховный суд РФ признал экстремистским «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и запретил деятельность организации на территории страны.

На основании этого решения Минюст ликвидирует все 395 региональных организаций (включая Архангельскую и Котласскую) и более 2 тыс. религиозных групп иеговистов. Имущество секты будет конфисковано, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Напомним, в марте 2016 года в Архангельске прошел митинг против «Свидетелей Иеговы». Несколько сотен жителей города, собравшихся около «зала царства» (главного культового сооружения иеговистов на ул. Полярная, 42), потребовали в судебном порядке запретить деятельность секты на всей территории Архангельской области.

На летней сессии 2016 года депутаты Архангельского областного Собрания депутатов приняли решение обратиться к министру юстиции РФ Александру Коновалову и Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой о ликвидации секты иеговистов.

Это обращение поддержали народные избранники Орловской и Брянской областей, Республик Калмыкии и Северной Алании-Осетии, а также Карачаево-Черкесской Республики.

В настоящее время в деятельность организации только в Архангельской области втянуто более двух с половиной тысяч человек, среди них в областном центре – свыше одной тысячи человек.



