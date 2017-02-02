Проекту «Счастливая мама» требуется комфортное помещение размером 80 квадратных метров, из них двадцать будет использоваться под раздевалку. Идея создания школы принадлежит супружеской паре из Архангельска Роману и Ольге Шваковым.

Как отметил Роман, этот проект они придумали совместно для подготовки и поддержки будущих мам при подготовке к рождению ребенка и послеродовому периоду. Проект стартовал 1 августа 2016-го и в настоящее время школа работает в одном из торговых центров по договору субаренды.



Это, как заметил Роман, не удобно для слушателей школы, поскольку требуется постоянная корректировка расписания занятий под основного арендатора. В настоящее время авторы проекта ищут помещение, где режим работы и расписание не будут пересекаться с работой соседей «по дому» и можно будет создать свою атмосферу.



Между тем, школа «Счастливая мама» предлагает достаточно разнообразный спектр услуг. Среди них фитнес тренировки для беременных и уже родивших женщин с малышами по программе «мама плюс малыш», классы по йоге для беременных, семинары для будущих и молодых мам, консультации по грудному вскармливанию, занятия по родительскому массажу, занятия по пению для беременных.



Тренерами здесь работают практикующие врачи акушеры-гинекологи, врачи лечебной физкультуры, которые прошли специальное обучение для занятий фитнесом с беременными. Стоит отметить, что сами тренера в настоящее время находятся в положении и на своем примере показывают, что заниматься активной деятельностью во время беременности полезно.



Обучающие занятия, семинары и встречи для будущих и молодых мам ведут практикующие врачи родильных отделений, врач-неонатолог и перинатальный психолог.



