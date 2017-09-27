Архангельская таможня выявлена санкционку и товары без маркировки

В ходе проверок надзорными органами на одном из овощных складов Архангельска была выявлена продукция без какой-либо маркировки. В общей сложности проверяющие обнаружили 11 232 кг яблок и 459 кг томатов.

В связи с отсутствием маркировочных ярлыков на яблоки и помидоры неизвестно, где и в каких условиях были выращены овощи и фрукты, какие при этом использовались удобрения, и как долго продукция хранилась на складе. По итогам мероприятия товар, возможно опасный для жизни и здоровья людей, был арестован инспектором Роспотребнадзора и оставлен на хранение представителю собственника до решения суда. Что касается собственника, то ему может грозить штраф, а также последующая конфискация немаркированных овощей и фруктов.

В ходе еще одного рейда были обнаружены немаркированные ящики с шампиньонами, общий вес продукта составил 50 кг, товар также оставлен на хранение представителю собственника.



Вместе с тем были найдены ящики с салатом, общим весом 37 кг. Товар был ввезен из Польшы, о чем свидетельствовали этикетки на упаковке. Санкционная продукция была изъята инспекторами Роспотребнадзора.