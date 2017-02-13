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Архангельск: Общество

     

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Архангельская воспитательная колония признана лучшей в России

По итогам рейтинговой оценки, среди 23 аналогичных колоний для подростков по всей стране, архангельская был признана лучшей.

В зачет шли показатели как воспитательной работы с подростками, отбывающими наказание, так и их профессионального образования и трудоустройства. Не обошли стороной и такие важные данные, как число преступлений, совершенных на территории учреждения, оценивали и медицинское обеспечение.

На сегодняшний день в Архангельской воспитательной колонии содержится 85 подростков. Здесь отбывают наказания не только несовершеннолетние правонарушители Поморья, но и подростки из Ненецкого автономного округа, Республик Коми и Карелия, Вологодской и Мурманской областей. Недавно здесь было открыто помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, что позволяет избежать контакта подследственных с взрослыми осужденными, а сотрудникам учреждения начать с ними работу с первого дня.

Для проживания воспитанников созданы все необходимые условия. В колонии подростки продолжают получать образование. Здесь действуют средняя образовательная школа и профессиональное училище, где реализуется 13 образовательных программ.

Большое внимание в воспитательной работе уделяется расширению кругозора подростков, спортивным соревнованиям, привлечению к работе с ними сторонних организаций. Бонусом за примерное поведение и соблюдения порядка отбывания наказания являются выезды за территорию колонии с целью их социализации.

Сотрудники проводят серьезную работу по подготовке подростков к выходу на свободу. За примерное поведение последние полгода они имеют возможность проживать в реабилитационном центре, расположенном за пределами колонии.


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автор: u29
просмотров: 85
дата: 13.02.17 | 11:52
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