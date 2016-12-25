Последний в уходящем году очищающий рейд активисты движения «Хрюши против» провели в магазине «Пятерочка», который расположился на улице Тимме, 29. За полтора часа волонтёры сумели собрать всего одну тележку непригодных продуктов.

В список товаров, которые требуют списания, попали две коробки конфет без дат производства, гнилые овощи и мятые консервные банки. По словам активистов, просроченные продукты они нашли в единичных экземплярах (сладкий пирог, масло сливочное, тыквенные семечки, сыр, рыба).



Администрация магазина без пререканий списала все найденные активистами непригодные товары. Добровольцы отмечают, что в «Пятерочку» на Тимме в праздничные дни можно будет ходить горожанам без опаски.

