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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельские «Хрюши» заглянули перед Новым годом в «Пятерочку» на Тимме

Последний в уходящем году очищающий рейд активисты движения «Хрюши против» провели в магазине «Пятерочка», который расположился на улице Тимме, 29. За полтора часа волонтёры сумели собрать всего одну тележку непригодных продуктов.
В список товаров, которые требуют списания, попали две коробки конфет без дат производства, гнилые овощи и мятые консервные банки. По словам активистов, просроченные продукты они нашли в единичных экземплярах (сладкий пирог, масло сливочное, тыквенные семечки, сыр, рыба).

Администрация магазина без пререканий списала все найденные активистами непригодные товары. Добровольцы отмечают, что в «Пятерочку» на Тимме в праздничные дни можно будет ходить горожанам без опаски.
  
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просмотров: 860
дата: 25.12.16 | 13:32
комментариев: 3
1 0
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Комментарии пользователей
Boater (3)
Немного не в тему. Читал, что МВД заявило, что действия съемочной группы "Ревизорро" незаконны. Они не имеют права заходить в служебные помещения. Что и так было очевидно. Но кто, если не они? Если Роспотребнадзор мышей не ловит.
25.12.16
18:49
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
kemastreet (2)
На фото хрюши со Снегурочкой?
25.12.16
16:14
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Boater (1)
Это была реклама?
25.12.16
15:11
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
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