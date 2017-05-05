У торгового центра «Арбат» изменилась схема парковки машин. Появившийся знак, предписывающий парковку параллельно проезжей части, значительно уменьшил количество машин, влезающих в парковочный карман.

Несколько дней назад на парковке у торгового центра на Поморской появился знак, указывающий, что автолюбителям следует ставить машины только параллельно проезжей части. За нарушение, как известно, положен штраф.

Пользователь соцсети сделал фотографию, на которой все машины стоят вопреки требованию нового знака. «Если все встанут так как на знаке, то половина машин не влезет», - пишет Иван Новолоцкий.

Автомобилисты говорят, что в других местах, где установлен этот знак, горожанам уже приходят штрафы за неправильную парковку. «Меня штрафовали. Даже если поставить машину как на знаке указано, потом трудно будет уехать, прижмут», - рассказывает Маша Истомина.

Напомним, под углом к проезжей части можно встать только на прилегающей территории, включая дворы и парковки магазинов, или на дороге при установке знака «Парковка» с соответствующей информационной табличкой или направляющей разметкой. Если её нет, то допускается только парковка параллельно дороге.