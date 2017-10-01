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Общество | Главные новости

В последний день сентября архангельские байкеры официально закрыли мотосезон

сегодня 13:01
117 1
Любители быстрой езды с грустью и одновременно весельем попрощались с мотосезоном. На мероприятие, несмотря на прохладную и пасмурную погоду, собралось довольно внушительное число байкеров.
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30 сентября на площади Профсоюзов состоялось закрытие очередного мотосезона. Как и полагается, любители железных коней выстроились в колонну и проехались неспешно по центральным улицам города. Таким образом, мотоциклисты закрыли сезон 2017 года.

К слову, аналогичное действо проходило в минувшую субботу и в Северодвинске. Более ста мотоциклистов собрались на площади Победы, чтобы организованной колонной прокатиться по городским магистралям. 
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Boater
01.10.17
14:23
Почему ГИБДД не берет пример с ССП? Собрать как можно больше "байкеров" в одном месте, и арестовать т/c за езду без номеров (а то и без прав). А то получается, что у нас официально под надзором ГИБДД ездят люди на не зарегистрированных т/с.
 
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