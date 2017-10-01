В последний день сентября архангельские байкеры официально закрыли мотосезон

Любители быстрой езды с грустью и одновременно весельем попрощались с мотосезоном. На мероприятие, несмотря на прохладную и пасмурную погоду, собралось довольно внушительное число байкеров.

30 сентября на площади Профсоюзов состоялось закрытие очередного мотосезона. Как и полагается, любители железных коней выстроились в колонну и проехались неспешно по центральным улицам города. Таким образом, мотоциклисты закрыли сезон 2017 года.К слову, аналогичное действо проходило в минувшую субботу и в Северодвинске. Более ста мотоциклистов собрались на площади Победы, чтобы организованной колонной прокатиться по городским магистралям.