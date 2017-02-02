Глава областного центра Игорь Годзиш поставил задачу к 7 февраля разработать план мобилизации ресурсов на случай сильных снегопадов и выработать новый подход в уборке улиц столицы Поморья.

Главы округов и департамент городского хозяйства проанализируют, сколько спецтехники имеется в каждом округе и как её лучше скоординировать для достижения максимального результата.

По словам и.о. заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству Виталия Акишина, в новом плане работа дорожных служб, управляющих компаний, ТСЖ, торговых центров и собственников зданий будет связана.

Допустим, у одной управляющей компании на балансе находится трактор, у расположенного по соседству торгового центра есть погрузчик, а у дорожной службы – самосвал. В каждом округе будет назначен ответственный исполнитель, который должен владеть этой информацией.

Этот человек в случае сильных снегопадов будет расставлять приоритеты в решении задач по уборке проблемных участков.



Напомним, задачу подготовить документ, который бы скоординировал действия всех служб при ликвидации последствий снежной стихии, поставил перед муниципалитетами глава региона Игорь Орлов. Необходимость таких мер была вызвана проблемой с уборкой снега в январские дни.