наверх
Новости Архангельска
02 февраля, четверг 11:12
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
26.01.17
В Tele2 установили новые правила
113
01.02.17
7 хитов по СУПЕРценам в магазине «Лес и Дом»
106
01.02.17
Минэнерго РФ в последний раз предупредило «Архэнгергосбыт» за миллиардные долги
103
01.02.17
Итальянский язык в лингвоцентре «Полиглот»! Началась подготовка к финальным тестам
86
01.02.17
1500 человек – «ВКонтакте» с Пенсионным фондом
77
01.02.17
Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания услуг
69
01.02.17
Архангельское телевидение снимает очередной сюжет о детях военного Архангельска
66
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельские чиновники работают над оперативным планом борьбы со снегом

Глава областного центра Игорь Годзиш поставил задачу к 7 февраля разработать план мобилизации ресурсов на случай сильных снегопадов и выработать новый подход в уборке улиц столицы Поморья.

Главы округов и департамент городского хозяйства проанализируют, сколько спецтехники имеется в каждом округе и как её лучше скоординировать для достижения максимального результата.

По словам и.о. заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству Виталия Акишина, в новом плане работа дорожных служб, управляющих компаний, ТСЖ, торговых центров и собственников зданий будет связана.

Допустим, у одной управляющей компании на балансе находится трактор, у расположенного по соседству торгового центра есть погрузчик, а у дорожной службы – самосвал. В каждом округе будет назначен ответственный исполнитель, который должен владеть этой информацией.

Этот человек в случае сильных снегопадов будет расставлять приоритеты в решении задач по уборке проблемных участков. 

Напомним, задачу подготовить документ, который бы скоординировал действия всех служб при ликвидации последствий снежной стихии, поставил перед муниципалитетами глава региона Игорь Орлов. Необходимость таких мер была вызвана проблемой с уборкой снега в январские дни.

  
версия для печати
  
просмотров: 226
дата: 02.02.17 | 10:18
комментариев: 3
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Солнышко К. (3)
Нет слов . Месяц будут план составлять , потом месяц рассматривать и утверждать . А там и весна , для гостей арктического форума лодки и сапоги резиновые надо готовить.
02.02.17
10:52
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
kemastreet (2)
Надо создать координационный совет спасения(КСС) и объявить планы:,,Перехват",,,Гроза"и ,,Эдельвейс"! А лучше не допускать засерания уезжая всем комсоставом на шабаш...
02.02.17
10:48
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Fialka (1)
Лопатами поработали бы лучше.
02.02.17
10:48
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080