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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельские чиновники взялись за лопаты и веники на апрельском субботнике

Под бодрую музыку и тепло весеннего солнца горожане приводили в порядок архангельские улицы. Вышли на большую приборку и чиновники горадминистрации.

Фронтом работ для главы Архангельска Игоря Годзиша и его заместителей вновь стала Набережная Северной Двины, на этот раз – в районе улицы Северных конвоев. 

Активные работы по наведению чистоты проходили и в городских округах. Так, в Соломбале взялись за метлы более двухсот человек. В Ломоносовском округе работы кипели в Петровском сквере, около памятника «Защитникам Севера», на пр. Троицком, Набережной Северной Двины,  в сквере Победы. Работники ОАО «ТГК-2» и МУП «Водоканал» трудились на пр. Ленинградском. 

В округе Варавино-Фактория основные силы брошены на приведение в порядок территории у Ломоносовского ДК, пр. Ленинградского, детской площадки у дома по ул. Воронина, 33, корп.2. В Северном округе около ста человек работали с самого утра на ул. Малиновского, Ильича, 40 лет Великой Победы, на ул. Красных Маршалов, ул. Мусинского.

Весь собранный мусор будет вывезен на полигон ТБО. Кроме того, глава Архангельска уже анонсировал проведение майского субботника, который будет проходить 13 мая. 


  
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просмотров: 139
дата: 29.04.17 | 15:12
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