Архангельск: Общество

фото, видео с места события Архангельские депутаты намерены узаконить начисление «северных» на МРОТ Заместитель руководителя фракции ЛДПР в областном Собрании Сергей Пивков подтвердил намерение разработать законодательную инициативу, позволяющую не включать в минимальный размер оплаты труда районный коэффициент и северную надбавку. Поводом для активных действий со стороны депутата стало недавнее решение Архангельского областного суда.



Напомним, в ноябре 2016 года Виноградовский районный суд Архангельской области вынес положительное решение по иску работницы МБУ «Центр дополнительного образования», которая настаивала на взыскании с учреждения недоначисленной заработной платы с учётом установленного федеральным законом МРОТ и начислением на него районного коэффициента и северной надбавки. Однако директор Центра, вместо исполнения вынесенного районным судом решения, обратилась с апелляционной жалобой в Архангельский областной суд, которая в итоге и была удовлетворена. Это прецедентное решение в СМИ уже окрестили «ударом в спину».



— Негативная общественная реакция здесь абсолютно понятна и объяснима, — говорит Сергей Пивков. — Так называемые «Северные», на мой взгляд, не должны включаться в размер МРОТ, который составляет сегодня 7500 рублей, и это очевидно. Решение первой судебной инстанции, как минимум, было социально справедливым, хотя и у второй тоже есть своя аргументация, юридическая позиция. Тут, наверное, не стоит искать правых или виноватых, правильнее будет скорее внести соответствующие изменения в действующее законодательство. Чем мы и собираемся заняться. Архангельское областное Собрание депутатов имеет право федеральной законодательной инициативы, думаю, что это как раз тот случай, когда им обязательно следует воспользоваться. Мы приступили к разработке проекта и планируем внести его на рассмотрение одной из ближайших сессий регионального парламента. Такие изменения, в случае их приняти, послужат хорошим подспорьем для самых слабо защищенных категорий работников Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Об этом нас также просили во время избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы, а мы в ЛДПР очень трепетно относимся к своим обещаниям и наказам избирателей, — резюмировал депутат Пивков. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: sapivkov.ru просмотров: 239

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