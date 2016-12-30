Архангельские депутаты внесли в Госдуму законопроект
, запрещающий продажу продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов
через автоматы и в нестационарных торговых объектах.
Также предлагается запретить продавать спиртосодержащую продукцию несовершеннолетним. «Все чаще и чаще сообщается о случаях приобретения гражданами, в том числе через круглосуточные торговые автоматы спиртосодержащих парфюмерно-косметических средств, которые используются ими не по прямому назначению, а в качестве спиртных напитков в силу их доступности и бюджетности. Сложившаяся ситуация представляет особую опасность для несовершеннолетних», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
За нарушение депутаты предлагают штрафовать людей на 30-50 тысяч рублей, должностных лиц — на 100-200 тысяч рублей, а юридических — на 300-500 тысяч рублей.
Напомним, что ранее в декабре в Иркутске от отравления
средством для ванн «Боярышник» скончались 77 человек.
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