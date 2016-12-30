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Архангельск: Общество

     

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Архангельские депутаты требуют запрета продажи боярышника в «алкоматах»

Сенаторы уверены, чтобы россияне не пили спиртосодержащие лосьоны, надо не только ограничить их продажу, но и демонтировать автоматы.
Архангельские депутаты внесли в Госдуму законопроект, запрещающий продажу продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов через автоматы и в нестационарных торговых объектах.

Также предлагается запретить продавать спиртосодержащую продукцию несовершеннолетним. «Все чаще и чаще сообщается о случаях приобретения гражданами, в том числе через круглосуточные торговые автоматы спиртосодержащих парфюмерно-косметических средств, которые используются ими не по прямому назначению, а в качестве спиртных напитков в силу их доступности и бюджетности. Сложившаяся ситуация представляет особую опасность для несовершеннолетних», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

За нарушение депутаты предлагают штрафовать людей на 30-50 тысяч рублей, должностных лиц — на 100-200 тысяч рублей, а юридических — на 300-500 тысяч рублей.

Напомним, что ранее в декабре в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 77 человек. 
  
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просмотров: 655
дата: 30.12.16 | 12:01
комментариев: 8
0 0
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Комментарии пользователей
Fialka (6)
Проверила - одеколон спокойно продаётся) Даже выставлен в ассортименте и рядом с новогодним поздравлением))
30.12.16
16:58
+
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Boater (3)
Подскажите, а в Архангельске есть хоть один автомат, торгующий боярышником? Почему озаботились то?
30.12.16
13:41
+
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Vadimych (2)
Казалось бы-при чём здесь этиловый спирт? Дурачьё. Лишь бы успеть прокукарекать, пока более расторопные не опередили.:)
30.12.16
12:59
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kemastreet (1)
Логика железная.Отравились метанолом-запрещают боярышник.Если человек ищет способ ухода от действительности,он его найдёт.Вспомнят о травах,грибах,политуре...С действительностью надо что то делать.
30.12.16
12:29
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