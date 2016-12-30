Архангельск: Общество

фото, видео с места события Архангельские депутаты требуют запрета продажи боярышника в «алкоматах» Сенаторы уверены, чтобы россияне не пили спиртосодержащие лосьоны, надо не только ограничить их продажу, но и демонтировать автоматы.



Также предлагается запретить продавать спиртосодержащую продукцию несовершеннолетним. «Все чаще и чаще сообщается о случаях приобретения гражданами, в том числе через круглосуточные торговые автоматы спиртосодержащих парфюмерно-косметических средств, которые используются ими не по прямому назначению, а в качестве спиртных напитков в силу их доступности и бюджетности. Сложившаяся ситуация представляет особую опасность для несовершеннолетних», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.



За нарушение депутаты предлагают штрафовать людей на 30-50 тысяч рублей, должностных лиц — на 100-200 тысяч рублей, а юридических — на 300-500 тысяч рублей.



Напомним, что ранее в декабре в Иркутске от

Архангельские депутаты внесли в Госдуму законопроект , запрещающий продажу продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов через автоматы и в нестационарных торговых объектах.Также предлагается запретить продавать спиртосодержащую продукцию несовершеннолетним. «Все чаще и чаще сообщается о случаях приобретения гражданами, в том числе через круглосуточные торговые автоматы спиртосодержащих парфюмерно-косметических средств, которые используются ими не по прямому назначению, а в качестве спиртных напитков в силу их доступности и бюджетности. Сложившаяся ситуация представляет особую опасность для несовершеннолетних», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.За нарушение депутаты предлагают штрафовать людей на 30-50 тысяч рублей, должностных лиц — на 100-200 тысяч рублей, а юридических — на 300-500 тысяч рублей.Напомним, что ранее в декабре в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 77 человек. версия для печати просмотров: 655

дата:

комментариев:

0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фото: blog.sololaki.ru Фотография из 1 | закрыть