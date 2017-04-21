Парламентарии озадачены проблемами, которые могут возникнуть у рыбаков из Архангельской области в случае принятия нового федерального закона «О любительском рыболовстве».

Напомним, проект федерального закона прошел первое чтение в Государственной Думе еще в 2013 году. Обсуждение, длившееся несколько лет, выходит на финишную прямую, что вызывает справедливые опасения у жителей Архангельской области.

- Сегодня в обществе идет живое и тревожное обсуждение перспектив этого закона, – комментирует заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по региональной политике и вопросам местного самоуправления Сергей Пивков. – Есть опасение, что его принятие резко ухудшит правовое положение рыбаков из поморских деревень на Белом море. В сам проект закона уже предложены поправки, поэтому понять, каким будет его окончательный вариант пока сложно. В любом случае мы должны встать на защиту интересов наших жителей, - говорит Сергей Пивков

По его словам, он отправил соответствующее письмо в адрес профильного комитета облсобрания с просьбой организовать дискуссионную площадку по обсуждению проекта с обязательным приглашением всех заинтересованных сторон.

- Думаю, сообща под пристальным вниманием экспертов и тех, кого закон коснется в первую очередь, мы сможем выработать нужные предложения и внести их на рассмотрение депутатов Государственной Думы. И медлить тут нельзя, – резюмировал депутат Пивков.