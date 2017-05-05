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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельские курсанты пронесут портреты участников Северных конвоев 9 мая

Впервые в составе Бессмертного полка в Архангельске пронесут портреты участников Северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции.

«Бессмертный экипаж – Победа одна на всех!» - под этим девизом 100 портретов участников Северных конвоев впервые будут пронесены курсантами Арктического морского института им. Воронина в составе 2-й роты Бессмертного полка 9 мая в Архангельске.

Уникальность проекта «Бессмертный экипаж» в том, что в его основе судьбы людей 76 лет назад, вместе вступивших в смертельную битву с врагом.

Идея объединить портреты участников Северных конвоев из разных стран возникла в год 70-летия Победы. Тогда на Соловках впервые по инициативе архангельских юнгашей состоялась акция «Бессмертный экипаж»: ребята держали в руках полтора десятка портретов погибших юных моряков, навсегда оставшихся мальчишками. А накануне 75-летия юбилея первого союзного конвоя «Дервиш» заведующий музеем Арктического морского института им. В. И. Воронина Сергей Тереньтьев организовал одноименную выставку, на которой были представлены портреты героев Битвы за Арктику.

- В нашем архиве собраны фотографии выпускников – участников Северных конвоев, а также уникальные документы и личные вещи, - говорит Сергей Терентьев. – Мы решили сделать выставку, посвященную именно людям – морякам, которые в 1941-45 годах прошли тысячи огненных миль в северных морях. На выставке было представлено 100 портретов – 50 наших выпускников и 50 моряков из Великобритании, Франции, Канады, США, принимавших участие в операциях по проводке конвоев, в том числе и фото участников «Дервиша».

2-я отдельная рота Архангелогородского Бессмертного полка формируется 9 мая с 12:00 на пр. Троицкий между зданиями Гимназии №6 и ГТРК «Поморье». К ней могут присоединится родственники тех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях и воевал на Северном флоте.


 

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автор: akviloninvest
просмотров: 12
дата: 05.05.17 | 14:49
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