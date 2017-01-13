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Архангельск: Общество

     

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Архангельские либерал-демократы предлагают помочь многодетным семьям региона

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в областном Собрании Сергей Пивков пояснил, что депутатами фракции подготовлен и внесен законопроект, в случае принятия которого многодетные семьи Поморья могут получить льготы по уплате транспортного налога.
– Областным законодательством сегодня четко определены категории граждан, имеющие льготы по уплате транспортного налога, – отметил Сергей Пивков. – Это инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны, не имеющие инвалидности, ветераны боевых действий, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и другие. Многодетные семьи в этот перечень пока не входят, но, на наш взгляд, такая льгота стала бы для них хорошим подспорьем. Тем более, что подобные просьбы звучали на наших встречах в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы. Таким образом, мы продолжаем реализовывать пакет наказов избирателей.

В адрес депутатов фракции ЛДПР также поступило и обращение из няндомской общественной организации помощи многодетным семьям «Много Мама», в котором содержится просьба о льготе по оплате транспортного налога для многодетных.

– Такая помощь стала бы весьма ощутимой для многодетных семей, где автомобиль далеко не роскошь, а повседневная необходимость, – говорит руководитель няндомского филиала АНО ЦПМС «Много Мама» Татьяна Бессараб. – Мы знаем, что аналогичные меры социальной поддержки многодетных семей установлены законами Ненецкого автономного округа, Красноярского округа, Ярославской, Ленинградской, Ульяновской областей и других субъектов Российской Федерации, поэтому и обратились к депутатам фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании.

Рассмотрение предложенного депутатами фракции ЛДПР законопроекта запланировано на ближайшей сессии Архангельского областного Собрания депутатов, которая состоится в феврале.
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автор: sapivkov.ru
просмотров: 282
дата: 13.01.17 | 19:06
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