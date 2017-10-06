Архангельские либерал-демократы заявили, что не отступят, защищая «северные»

Как пояснил один из авторов проекта – депутат Сергей Пивков, не найдя поддержки у местных парламентариев, либерал-демократы решили обратиться к депутату фракции ЛДПР в Госдуме, курирующему Архангельскую область, Олегу Лаврову, который инициативу всецело поддержал.Выступая на сессии облсобрания, депутат Пивков отметил, что сегодня все еще нет однозначной трактовки норм закона в части начисления «северных» сверх минимального размера оплаты труда для людей, работающих в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.Судебная практика по таким случаям также сложилась неоднозначная. Исковые требования работников о взыскании зарплаты с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок в тех случаях, когда указанные коэффициенты и надбавки включались в состав МРОТ, удовлетворялись судами, но до сентября 2016 года. В роковом 2016 ситуация перевернулась с ног на голову. Определениями Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда был выработан иной подход, согласно которому работодатель не обязан увеличивать заработную плату до МРОТа, а уже потом начислять на нее районный коэффициент.– А что вдруг произошло? – спросил с трибуны депутат от ЛДПР. – Разве северяне стали лучше жить или так сильно вырос МРОТ? Нет, минимальная зарплата все еще ниже прожиточного минимума… Вдумайтесь, зарплата некоторых жителей Архангельской области сократилась больше чем в полтора, а где-то и в два раза! Так быть не должно, и люди ждут от нас конкретных действий!К сожалению, призывы остались не услышанными и депутатское большинство проект отклонило. Как далеки они от простого народа и его проблем, с сожалением отметили жители Архангельской области, смотревшие онлайн-трансляцию сессии областного Собрания депутатов.Но либерал-демократы не собираются опускать рук и решили подключить к решению проблемы депутатов Государственной Думы. Первым откликнулся депутат фракции ЛДПР, курирующий Архангельскую область, Олег Лавров.– В эти дни по Архангельской области курсирует спецпоезд ЛДПР, на борту которого наши депутаты всех уровней власти, – сообщил Олег Леонидович. – Мы проводим встречи и собираем обращения, среди которых немалая часть касается проблемы начисления «северных» сверх МРОТ. Наши депутаты предприняли уже целый ряд попыток установить справедливость – дважды выходили с соответствующими инициативами на сессии, официально обращались ко всем главам муниципальных образований и в региональное правительство с просьбой принять необходимые нормативные правовые акты – все разбилось о стену непонимания или нежелания действовать в интересах простых людей. Мы этого так не оставим! Люди не должны страдать из-за несовершенства федерального законодательства и равнодушия со стороны некоторых представителей власти. Как только вернусь в Госдуму из рабочей поездки по Архангельской области, сразу внесем соответствующий законопроект, который точно поддержат все депутаты от ЛДПР и лично лидер партии Владимир Жириновский. С таким лоббистом у нас есть хорошие шансы на успех, – резюмировал депутат Лавров.