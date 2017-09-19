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Общество | Главные новости

Архангельские приставы будут выявлять должников на Маргаритинской ярмарке

сегодня 18:18
72 2
В рамках Маргаритинки, которая стартует в Архангельске 21 сентября, судебные приставы проведут информационную акцию «Узнай о своих долгах».
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Впервые у посетителей ярмарки будет возможность проверить себя на наличие задолженностей. Для этого в фойе Дворца спорта 21 и 22 сентября с 10:00 до 19:30 будет организован «мобильный пункт» судебных приставов. Здесь же можно будет и оплатить имеющиеся долги - денежные средства судебные приставы примут по квитанционной книжке.

Напомним, что, в соответствии с законом «Об исполнительном производстве», судебные приставы имеют право накладывать арест на банковские счета должников, их движимое и недвижимое имущество, а также выносить постановления о временном запрете на выезд за пределы страны и ограничивать в спецправе на управление транспортным средством.

Во избежание применения мер принудительного взыскания архангельские приставы рекомендуют северянам воспользоваться предоставленной возможностью и рассчитаться с долгами, совершая покупки на Маргаритинской ярмарке.
Автор: ssp
72 2
0 0
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Boater
19.09.17
18:43
В Госдуме поищите во время сессии.
 
+ 0 -
Vadimych
19.09.17
18:28
Дарю приставам идею-вылавливать должников во время акции. "Бессмертный полк".Народу море, все размякшие. Лови-не хочу.
 
+ 0 -
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Архангельские приставы будут выявлять должников на Маргаритинской ярмарке
Архангельские приставы будут выявлять должников на Маргаритинской ярмарке
В рамках Маргаритинки, которая стартует в Архангельске 21 сентября, судебные приставы проведут информационную акцию «Узнай о своих долгах».
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