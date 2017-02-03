Архангельск: Общество

фото, видео с места события Архангельские профсоюзы получили «удар в спину» в споре о «северных» надбавках 16 января Архангельский областной суд принял решение, которое профсоюзный актив региона тут же окрестил «ударом в спину». Речь идет о включении «северных» в МРОТ. Профактивисты считают такое решение суда социально несправедливым. Решение было официально опубликовано на сайте областного суда 30 января, что позволяет сделать определённые выводы. Суд удовлетворил апелляционную жалобу директора одного из Центров дополнительного образования Виноградовского района, посчитавшего, что в минимальный размер оплаты труда, который на сегодня в России составляет 7500 рублей, входят и районный коэффициент, и северная надбавка.



Напомним, что изначально Виноградовский районный суд Архангельской области в ноябре 2016 года вынес положительное решение по иску работницы МБУ «Центр дополнительного образования». Он постановил взыскать с этого учреждения в её пользу недоначисленную заработную плату с учётом установленного федеральным законом минимального размера оплаты с начислением на него районного коэффициента и северной надбавки.



За спорный период ответчик был обязан выплатить истцу установленную судом сумму. Однако делать этого не стал, а обратился с апелляционной жалобой в областной суд, который вынес прямо противоположное решение. Областной суд в своём определении посчитал, что ссылка суда первой инстанции на статьи 146 и 148 Трудового кодекса является несостоятельной, так как в состав ежемесячной оплаты истца включены районный коэффициент и северная надбавка. А то, что при этом её зарплата вместе с «северными» будет не выше федерального МРОТ, то есть — 7500 рублей, как бы и не важно…



Что интересно, при этом суд в этом же самом апелляционном определении указывает, что «основным назначением минимального размера оплаты труда является обеспечение месячного дохода работника на уровне, достаточном для восстановления работоспособности и удовлетворения всех жизненных потребностей». Но если руководствуясь определением областного суда работнице будут выплачивать зарплату не более 7500 рублей, то сможет ли она вообще хоть как-то прожить в месяц на такую сумму?



С учётом того, что на момент принятия решения (16 января) в целом по Архангельской области величина прожиточного минимума трудоспособного населения была в размере 12095 рублей (утверждена в III квартале 2016 года), вряд ли это представляется возможным.



Профсоюзы считают такое решение суда социально несправедливым и в настоящее разрабатывают комплекс мер, которые должны активизировать борьбу в рамках акции «МРОТ + северные». О том, какие шаги запланированы Федерацией профсоюзов Архангельской области, будет сообщено в ближайшее время.

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