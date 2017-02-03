Решение было официально опубликовано на сайте областного суда 30 января, что позволяет сделать определённые выводы. Суд удовлетворил апелляционную жалобу директора одного из Центров дополнительного образования Виноградовского района, посчитавшего, что в минимальный размер оплаты труда, который на сегодня в России составляет 7500 рублей, входят и районный коэффициент, и северная надбавка.
Напомним, что изначально Виноградовский районный суд Архангельской области в ноябре 2016 года вынес положительное решение по иску работницы МБУ «Центр дополнительного образования». Он постановил взыскать с этого учреждения в её пользу недоначисленную заработную плату с учётом установленного федеральным законом минимального размера оплаты с начислением на него районного коэффициента и северной надбавки.
За спорный период ответчик был обязан выплатить истцу установленную судом сумму. Однако делать этого не стал, а обратился с апелляционной жалобой в областной суд, который вынес прямо противоположное решение. Областной суд в своём определении посчитал, что ссылка суда первой инстанции на статьи 146 и 148 Трудового кодекса является несостоятельной, так как в состав ежемесячной оплаты истца включены районный коэффициент и северная надбавка. А то, что при этом её зарплата вместе с «северными» будет не выше федерального МРОТ, то есть — 7500 рублей, как бы и не важно…
Что интересно, при этом суд в этом же самом апелляционном определении указывает, что «основным назначением минимального размера оплаты труда является обеспечение месячного дохода работника на уровне, достаточном для восстановления работоспособности и удовлетворения всех жизненных потребностей». Но если руководствуясь определением областного суда работнице будут выплачивать зарплату не более 7500 рублей, то сможет ли она вообще хоть как-то прожить в месяц на такую сумму?
С учётом того, что на момент принятия решения (16 января) в целом по Архангельской области величина прожиточного минимума трудоспособного населения была в размере 12095 рублей (утверждена в III квартале 2016 года), вряд ли это представляется возможным.
Профсоюзы считают такое решение суда социально несправедливым и в настоящее разрабатывают комплекс мер, которые должны активизировать борьбу в рамках акции «МРОТ + северные». О том, какие шаги запланированы Федерацией профсоюзов Архангельской области, будет сообщено в ближайшее время.