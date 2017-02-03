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Архангельск: Общество

     

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Архангельские работники получили «удар в спину» в споре о «северных» надбавках

16 января Архангельский областной суд принял решение, которое профсоюзный актив региона тут же окрестил «ударом в спину». Речь идет о включении «северных» в МРОТ. Профактивисты считают такое решение суда социально несправедливым.
Суд удовлетворил апелляционную жалобу директора одного из Центров дополнительного образования Виноградовского района, посчитавшего, что в минимальный размер оплаты труда, который на сегодня в России составляет 7500 рублей, входят и районный коэффициент, и северная надбавка.

Напомним, изначально Виноградовский районный суд Архангельской области в ноябре 2016 года вынес противоположное решение по иску работницы. Суд постановил взыскать с этого учреждения в пользу сотрудницы невыплаченные деньги и начислять «северные» сверх «минималки», даже если зарплата сотрудника меньше 7500 рублей.

Работодатель выплачивать деньги женщине не стал, а обратился с аппеляционной жалобой в областной суд, который и вынес противоположное решение.

Областной суд в своём определении посчитал, что ссылка суда первой инстанции на статьи 146 и 148 Трудового кодекса является несостоятельной, так как в состав ежемесячной оплаты истца включены районный коэффициент и северная надбавка. А то, что при этом её зарплата вместе с «северными» будет не выше федерального МРОТ, то есть — 7500 рублей неважно.

При этом суд указал, что «основным назначением минимального размера оплаты труда является обеспечение месячного дохода работника на уровне, достаточном для восстановления работоспособности и удовлетворения всех жизненных потребностей». Учитывая тот факт, что на момент принятия решения величина прожиточного минимума в Архангельской области составляла 12095 рублей (утверждена в III квартале 2016 года), то вряд ли это представляется возможным.

Профсоюзы считают такое решение суда социально несправедливым и в настоящее разрабатывают комплекс мер, которые должны активизировать борьбу в рамках акции «МРОТ + северные».

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: arhprof
просмотров: 391
дата: 03.02.17 | 10:55
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