Архангельск: Общество

фото, видео с места события Архангельские школьники стнут авторами книг в рамках просветительского проекта Ученикам 6-11 классов предложили выступить в роли исследователей, став авторами собственных книг. Поморье стало первым российским регионом, который организовал у себя просветительскую акцию: «Живая летопись. Судьба семьи в истории страны».



На конкурс принимаются работы школьников региона, которые рассказывают об истории собственных семей, а значит, и об истории Поморья. Объём текста одного произведения может достигать 35 тысяч знаков, включая пробелы.



- Хочу отметить, что конкурс приурочен к 80-летию Архангельской области, - рассказал заместитель министра образования и науки Поморья Юрий Гнедышев. - Литературные произведения могут быть написаны в свободной форме, мы не ограничиваем ребят в творчестве.



Те, кто успеет написать работу до первого июня, получит шанс попасть на книжный фестиваль, который проходит на Красной площади в Москве. Тексты работ необходимо загрузить на сайт РИДЕРО. Подробности творческого состязания можно узнать



- Авторами повестей могут стать и творческие коллективы. Например, кто-то лучше других собирает информацию, а кто-то способен качественно написать текст. Ребята могут объединиться и представить результаты своих трудов. Главное, о чём мы просим участников проекта, – это пойти к своим родителям, бабушкам, дедушкам и поговорить с ними о том, что интересного было в их жизни, - подчеркнул программный директор «Института книги», один из организаторов конкурса Александр Гаврилов.



До середины сентября 2017 года необходимо загрузить свои работы на



Победителей ждут призы, лучший юный литератор отправится в "Артек". Будут поощрены и педагоги, которые занимались подготовкой ребят.

Презентация проекта состоялась в правительстве Архангельской области. «Живая летопись» позволит юным северянам достаточно громко заявить о своих литературных способностях, ведь книги лучших авторов будут изданы не только в печатном виде, но и размещены в Интернете.На конкурс принимаются работы школьников региона, которые рассказывают об истории собственных семей, а значит, и об истории Поморья. Объём текста одного произведения может достигать 35 тысяч знаков, включая пробелы.- Хочу отметить, что конкурс приурочен к 80-летию Архангельской области, - рассказал заместитель министра образования и науки Поморья Юрий Гнедышев. - Литературные произведения могут быть написаны в свободной форме, мы не ограничиваем ребят в творчестве.Те, кто успеет написать работу до первого июня, получит шанс попасть на книжный фестиваль, который проходит на Красной площади в Москве. Тексты работ необходимо загрузить на сайт РИДЕРО. Подробности творческого состязания можно узнать здесь - Авторами повестей могут стать и творческие коллективы. Например, кто-то лучше других собирает информацию, а кто-то способен качественно написать текст. Ребята могут объединиться и представить результаты своих трудов. Главное, о чём мы просим участников проекта, – это пойти к своим родителям, бабушкам, дедушкам и поговорить с ними о том, что интересного было в их жизни, - подчеркнул программный директор «Института книги», один из организаторов конкурса Александр Гаврилов.До середины сентября 2017 года необходимо загрузить свои работы на сайте оргкомитета конкурса . В начале октября в Архангельске состоится торжественная церемония чествования авторов лучших литературно-исторических исследований.Победителей ждут призы, лучший юный литератор отправится в "Артек". Будут поощрены и педагоги, которые занимались подготовкой ребят. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: minobr просмотров: 47

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