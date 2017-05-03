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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельские спасатели предупреждают об опасности школьных покатушек на льдинах

Во время ледохода, на реках и водоемах появляется большое количество льдин, которые привлекают детей. Рискованная проверка весеннего льда на прочность нередко заканчивается трагически.
Каждую весну спасателям приходится прогонять и снимать заигравшихся детишек со льдин. В апреле этого года уже зафиксировано два таких случая. Оба в Северодвинске. В апреле 2009 года в Северодвинске на реке Камбалица, прыгая по льдинам, оступился и утонул восьмилетний мальчик.
 
Поэтому очень важно в период весеннего паводка и ледохода усилить контроль за местами игр детей. Следует также помнить, что смертельной ловушкой, особенно для самых маленьких, зачастую становятся и искусственные водоемы: котлованы; сливные ямы; канавы; лужи, - сообщает сайт arh112.ru.
 
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просмотров: 78
дата: 03.05.17 | 15:06
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