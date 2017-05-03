Каждую весну спасателям приходится прогонять и снимать заигравшихся детишек со льдин. В апреле этого года уже зафиксировано два таких случая. Оба в Северодвинске. В апреле 2009 года в Северодвинске на реке Камбалица, прыгая по льдинам, оступился и утонул восьмилетний мальчик.
Поэтому очень важно в период весеннего паводка и ледохода усилить контроль за местами игр детей. Следует также помнить, что смертельной ловушкой, особенно для самых маленьких, зачастую становятся и искусственные водоемы: котлованы; сливные ямы; канавы; лужи, - сообщает сайт
arh112.ru.