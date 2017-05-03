Архангельск: Общество

фото, видео с места события Архангельские спасатели предупреждают об опасности школьных покатушек на льдинах Во время ледохода, на реках и водоемах появляется большое количество льдин, которые привлекают детей. Рискованная проверка весеннего льда на прочность нередко заканчивается трагически.



Поэтому очень важно в период весеннего паводка и ледохода усилить контроль за местами игр детей. Следует также помнить, что смертельной ловушкой, особенно для самых маленьких, зачастую становятся и искусственные водоемы: котлованы; сливные ямы; канавы; лужи, - сообщает сайт Каждую весну спасателям приходится прогонять и снимать заигравшихся детишек со льдин. В апреле этого года уже зафиксировано два таких случая. Оба в Северодвинске. В апреле 2009 года в Северодвинске на реке Камбалица, прыгая по льдинам, оступился и утонул восьмилетний мальчик.Поэтому очень важно в период весеннего паводка и ледохода усилить контроль за местами игр детей. Следует также помнить, что смертельной ловушкой, особенно для самых маленьких, зачастую становятся и искусственные водоемы: котлованы; сливные ямы; канавы; лужи, - сообщает сайт arh112.ru. версия для печати просмотров: 78

дата:

комментариев:

0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фото: gov.cap.ru Фотография из 1 | закрыть