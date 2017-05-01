Дружную колонну возглавили Ирина Чиркова – помощник депутата Госдумы Ольги Епифановой и Эдуард Кобылин – председатель Совета местного отделения партии в Ломоносовском территориальном округе Архангельска.
Яркая, красочная, громкая, – такой была первомайская демонстрация в Архангельске.
Традиционно праздничное настроение архангелогородцам создавали барабанщики, которые с радостью встали под флаги "Справедливой России".
Cправедливороссы прошли от кинотеатра "Мир" до Площади Профсоюзов с флагами, шариками, а главное – с улыбками и хорошим настроением.