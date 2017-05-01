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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельские справедливороссы ярко и громко отметили День весны и труда

Справедливороссы в Архангельской области приняли участие в первомайской демонстрации.

Дружную колонну возглавили Ирина Чиркова – помощник депутата Госдумы Ольги Епифановой и Эдуард Кобылин – председатель Совета местного отделения партии в Ломоносовском территориальном округе Архангельска.

Яркая, красочная, громкая, – такой была первомайская демонстрация в Архангельске.

Традиционно праздничное настроение архангелогородцам создавали барабанщики, которые с радостью встали под флаги "Справедливой России".

Cправедливороссы прошли от кинотеатра "Мир" до Площади Профсоюзов с флагами, шариками, а главное – с улыбками и хорошим настроением.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Tasya
просмотров: 98
дата: 01.05.17 | 13:27
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