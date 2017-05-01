Архангельск: Общество

фото, видео с места события Архангельские справедливороссы ярко и громко отметили День весны и труда Справедливороссы в Архангельской области приняли участие в первомайской демонстрации. Дружную колонну возглавили Ирина Чиркова – помощник депутата Госдумы Ольги Епифановой и Эдуард Кобылин – председатель Совета местного отделения партии в Ломоносовском территориальном округе Архангельска. Яркая, красочная, громкая, – такой была первомайская демонстрация в Архангельске. Традиционно праздничное настроение архангелогородцам создавали барабанщики, которые с радостью встали под флаги "Справедливой России".



Cправедливороссы прошли от кинотеатра "Мир" до Площади Профсоюзов с флагами, шариками, а главное – с улыбками и хорошим настроением. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Tasya просмотров: 98

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