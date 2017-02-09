Архангельск: Общество

фото, видео с места события Архангельские вейперы пытаются спрятать свои «жижки» от непосвященных глаз Еще совсем недавно «успешные» молодые люди лихо и манерно вышагивали по торговым центрам. В руках они держали невиданные электронные устройства и оставляли за собой густые клубы дыма. Сейчас вейперы начинают уходить в тень. любителей «попарить» раздражают всех, кто находится в ближайшем окружении: детей, беременных женщин, пожилых людей.



Сегодня по всей России продажа электронных сигарет официально разрешена. Отделы для любителей попарить появились и в Архангельске.



В рамках изучения новомодного веяния журналисты News29 посетили один из популярных среди молодежи «Вейп.ру» на Троицком проспекте. Издалека заведение напоминает бар. Внутри выяснилось, что это обычный магазинчик по продаже химии (натурального там ничего нет). Работает он ежедневно до 23:00. По иронии судьбы, пристанище вейперов расположилось рядом со зданием, где находится ФСБ. Стеллажи в магазине распирает от обилия электронных устройств для «парения»: здесь их больше 30! Принцип работы девайсов простой: батарея накаляет испаритель, сверху находится бак с жидкостью, которая, нагреваясь, превращается в пар.



Сквозь клубы дыма, в тесном помещении, еле видны силуэты молодых людей. Они размахивают руками подобно шаманам и показывают возможности «вейпинга» - пускают кольца и рассказывают обо всех прелестях «парения». У одного мутные глаза и легкая заторможенность в движениях и речи, у второго руки заняты – он делает покупателю «угарную дрипку» (спиралька с ваткой для последующего выпаривания химического самозамеса – ред).



Модное увлечение для молодежи обходится недешево: цена стартового набора «парильщика» начинается от 1600 рублей. Именно столько стоит девайс, который нужно оснащать ароматизационными «жижками» (жидкости – ред.). Вкусы разные яблоко, клубника, дыня, апельсин. Цена вопроса от 100 рублей. Реклама на упаковке гласит: «Никотиновая жидкость с ярким кисло-сладким миксом из сочного манго и свежего персика окунет вас в море потрясающих вкусовых ощущений и закрутит в водовороте освежающего послевкусия».



Самая модная на сегодня «жижка» со вкусом выпечки («аромат пирожков всем нравится», - говорят сами вейперы). Вообще в свободном доступе на сайте компании можно заказать любой вкус, в том числе и премиальный, например, терпкого 21-летнего коньяка стоимостью от 10 000 рублей за 30 мл.



Из разговора с «обдолбанными» продавцами узнаем, что начинающий вейпер «выпаривает» до 15-20 мл. Наиболее продвинутые, или проще сказать, более зависимые люди - от 30-50 мл. в сутки.



Все мы знаем, что любой курильщик, при наличии табака может всегда сделать легендарную самокрутку. Но вы никогда не узнаете, что означает парный бакомайзер, и тем более не узнаете, что туда добавляется. Самозамесами из жидкостей, которые потом заливают в вейпы занимаются все, и дети, и подростки, и взрослые. Мешают все подряд. Для примера взгляните на видео, где на канале YouTube



За основу берется пищевой глицерин, очищенный пропиленгликокль, жидкий никотин. Часть препаратов можно легко купить в любой аптеке. Далее в ход идут вкусовые добавки, или ароматизаторы, производство и продажа которых никем и никак не контролируется.



Пока полиция борется с «боярышником» и спиртосодержащими «фунфыриками», молодежь убежала в зону свободной торговли вейпами. Индустрия не дремлет и за каких-то два года «вейперы» заполнили открытый и пустой рынок по всей России.



По данным авторов многочисленных франшиз, в России ежегодный оборот вейп-индустрии увеличивается в разы. Так в 2016-2020 гг. прогнозируемый рост продаж должен составить не менее 20%. Между тем, они отмечают, что рынок России по потреблению на человека отстает от США на 6-7 лет. Есть куда расти, как говориться.



Пока наверху в Минздраве решают вопрос о запрете на продажу гомеопатических препаратов, в свободной продаже в подобных вейпсалонах, любой желающий может купить всё, что угодно и по любому химическому составу.



Общественность и власть пока не видят ничего критичного в открытой продаже подобных изделий. Отметим, на сегодняшний день однозначного ответа о вреде вейпов нет. «Парить» разрешено на улицах и в кафе. Любопытно, что если бы было все так прекрасно, тогда бы и московские власти не задумывались над приравниванием вейпов и кальянов к обычным сигаретам. Депутаты Мосгордумы уже одобрили запрет на курение вейпов и кальянов. Они хотят ограничить продажу несовершеннолетним как самих «имитирующих устройств», так и смесей и аккумуляторов к ним. Власти намерены запретить «дымить» в офисах, гостиницах, подъездах, кафе, магазинах, государственных и социальных учреждениях. А пока молодые люди продолжают, как в знаменитой комедии Аристофана «Облака», парить «в пространствах, мысля о судьбе светил».



Если посмотреть на весь этот цирк с готовыми «жижками», выяснится, что покупают их не так часто и основной покупатель человек с достатком и никак не подростки. Подросток никогда не купит жидкость в цене от 800 и более рублей за 30 мл. Подростку проще замешать все самому или правильней выразится купить неизвестно что и выкурить это на глазах у взрослых. Сигареты и алкоголь для школьников официально сейчас под запретом, а до новой модной темы никому нет дела. Пускай кольца и «пари», никто и слова не скажет. Открытая продажа любого химиката, мешай все что хочешь, интернет тебе в помощь.



Безобидный вейп может быть напичкан чем угодно. В ход идет алкоголь, лекарства из аптеки, из которых принципом испарения получается нужный наркотический суррогат, после которого есть и нужное всем «парильщикам» легкое одурманивание, и стеклянные глаза, и головная боль, и рвота в конце концов.



Но самое страшное, чего не замечает сам курильщик – это медленный эффект уничтожения организма с разрушением структуры легких. Все маркетинговые уловки на тему того, что «парение» безопасно и даже полезно (легкие лучше работают) созданы лишь для одного – увеличить продажи вейпов, сделать увлечение модным среди молодежи.



«Парение» вейпов ни чем не лучше обычной табачной сигареты или кальяна. Эффект одинаковый. От вейп-зависимости также тяжело избавиться, как и от сигарет.



Сегодня владельцы царствия вейперов, работающие под окнами силового ведомства, резко затонировали стекла своего магазинчика. Теперь, что творится внутри можно узнать, лишь раскрыв дверь и переступив порог. Стоит ли, решать только вам...

Химические ароматы отраздражают всех, кто находится в ближайшем окружении: детей, беременных женщин, пожилых людей.Сегодня по всей России продажа электронных сигарет официально разрешена. Отделы для любителей попарить появились и в Архангельске.В рамках изучения новомодного веяния журналисты News29 посетили один из популярных среди молодежи «Вейп.ру» на Троицком проспекте. Издалека заведение напоминает бар. Внутри выяснилось, что это обычный магазинчик по продаже химии (натурального там ничего нет). Работает он ежедневно до 23:00. По иронии судьбы, пристанище вейперов расположилось рядом со зданием, где находится ФСБ. Стеллажи в магазине распирает от обилия электронных устройств для «парения»: здесь их больше 30! Принцип работы девайсов простой: батарея накаляет испаритель, сверху находится бак с жидкостью, которая, нагреваясь, превращается в пар.Сквозь клубы дыма, в тесном помещении, еле видны силуэты молодых людей. Они размахивают руками подобно шаманам и показывают возможности «вейпинга» - пускают кольца и рассказывают обо всех прелестях «парения». У одного мутные глаза и легкая заторможенность в движениях и речи, у второго руки заняты – он делает покупателю «угарную дрипку» (спиралька с ваткой для последующего выпаривания химического самозамеса – ред).Модное увлечение для молодежи обходится недешево: цена стартового набора «парильщика» начинается от 1600 рублей. Именно столько стоит девайс, который нужно оснащать ароматизационными «жижками» (жидкости – ред.). Вкусы разные яблоко, клубника, дыня, апельсин. Цена вопроса от 100 рублей. Реклама на упаковке гласит: «Никотиновая жидкость с ярким кисло-сладким миксом из сочного манго и свежего персика окунет вас в море потрясающих вкусовых ощущений и закрутит в водовороте освежающего послевкусия».Самая модная на сегодня «жижка» со вкусом выпечки («аромат пирожков всем нравится», - говорят сами вейперы). Вообще в свободном доступе на сайте компании можно заказать любой вкус, в том числе и премиальный, например, терпкого 21-летнего коньяка стоимостью от 10 000 рублей за 30 мл.Из разговора с «обдолбанными» продавцами узнаем, что начинающий вейпер «выпаривает» до 15-20 мл. Наиболее продвинутые, или проще сказать, более зависимые люди - от 30-50 мл. в сутки.Все мы знаем, что любой курильщик, при наличии табака может всегда сделать легендарную самокрутку. Но вы никогда не узнаете, что означает парный бакомайзер, и тем более не узнаете, что туда добавляется. Самозамесами из жидкостей, которые потом заливают в вейпы занимаются все, и дети, и подростки, и взрослые. Мешают все подряд. Для примера взгляните на видео, где на канале YouTube блогер показывает , как нужно делать "замес".За основу берется пищевой глицерин, очищенный пропиленгликокль, жидкий никотин. Часть препаратов можно легко купить в любой аптеке. Далее в ход идут вкусовые добавки, или ароматизаторы, производство и продажа которых никем и никак не контролируется.Пока полиция борется с «боярышником» и спиртосодержащими «фунфыриками», молодежь убежала в зону свободной торговли вейпами. Индустрия не дремлет и за каких-то два года «вейперы» заполнили открытый и пустой рынок по всей России.По данным авторов многочисленных франшиз, в России ежегодный оборот вейп-индустрии увеличивается в разы. Так в 2016-2020 гг. прогнозируемый рост продаж должен составить не менее 20%. Между тем, они отмечают, что рынок России по потреблению на человека отстает от США на 6-7 лет. Есть куда расти, как говориться.Пока наверху в Минздраве решают вопрос о запрете на продажу гомеопатических препаратов, в свободной продаже в подобных вейпсалонах, любой желающий может купить всё, что угодно и по любому химическому составу.Общественность и власть пока не видят ничего критичного в открытой продаже подобных изделий. Отметим, на сегодняшний день однозначного ответа о вреде вейпов нет. «Парить» разрешено на улицах и в кафе. Любопытно, что если бы было все так прекрасно, тогда бы и московские власти не задумывались над приравниванием вейпов и кальянов к обычным сигаретам. Депутаты Мосгордумы уже одобрили запрет на курение вейпов и кальянов. Они хотят ограничить продажу несовершеннолетним как самих «имитирующих устройств», так и смесей и аккумуляторов к ним. Власти намерены запретить «дымить» в офисах, гостиницах, подъездах, кафе, магазинах, государственных и социальных учреждениях. А пока молодые люди продолжают, как в знаменитой комедии Аристофана «Облака», парить «в пространствах, мысля о судьбе светил».Если посмотреть на весь этот цирк с готовыми «жижками», выяснится, что покупают их не так часто и основной покупатель человек с достатком и никак не подростки. Подросток никогда не купит жидкость в цене от 800 и более рублей за 30 мл. Подростку проще замешать все самому или правильней выразится купить неизвестно что и выкурить это на глазах у взрослых. Сигареты и алкоголь для школьников официально сейчас под запретом, а до новой модной темы никому нет дела. Пускай кольца и «пари», никто и слова не скажет. Открытая продажа любого химиката, мешай все что хочешь, интернет тебе в помощь.Безобидный вейп может быть напичкан чем угодно. В ход идет алкоголь, лекарства из аптеки, из которых принципом испарения получается нужный наркотический суррогат, после которого есть и нужное всем «парильщикам» легкое одурманивание, и стеклянные глаза, и головная боль, и рвота в конце концов.Но самое страшное, чего не замечает сам курильщик – это медленный эффект уничтожения организма с разрушением структуры легких. Все маркетинговые уловки на тему того, что «парение» безопасно и даже полезно (легкие лучше работают) созданы лишь для одного – увеличить продажи вейпов, сделать увлечение модным среди молодежи.«Парение» вейпов ни чем не лучше обычной табачной сигареты или кальяна. Эффект одинаковый. От вейп-зависимости также тяжело избавиться, как и от сигарет.Сегодня владельцы царствия вейперов, работающие под окнами силового ведомства, резко затонировали стекла своего магазинчика. Теперь, что творится внутри можно узнать, лишь раскрыв дверь и переступив порог. Стоит ли, решать только вам... версия для печати просмотров: 434

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