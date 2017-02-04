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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельские власти развернули борьбу с таксистами-нелегалами

За вторую половину января региональным минтрансом возбуждено и рассмотрено 23 административных дела. У большинства перевозчиков отсутствовали путевые листы с отметкой о прохождении предрейсового медицинского и технического контроля.
На сегодняшний день министерством транспорта Архангельской области выдано порядка 1200 официальных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа в легковом такси. При этом, как утверждают специалисты ведомства, количество нелегальных такси, работающих в регионе, в разы превышает число законопослушных перевозчиков. Поэтому работа с нарушителями будет усиливаться.  

Как рассказал ведущий консультант министерства транспорта Архангельской области Олег Белозёров, наиболее часто встречающимися нарушениями со стороны таксистов являются отсутствие опознавательного оранжевого фонаря на крыше, а также «шашечек» на бортах автомобиля.
 
Ещё одной проблемой остаётся тот факт, что большинство работающих сегодня диспетчерских служб не несут никакой ответственности за перевозку, занимаясь исключительно передачей информации таксистам. Их совершенно не интересует, имеют ли водители какие-либо разрешения на данную деятельность.
  
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просмотров: 147
дата: 04.02.17 | 16:33
комментариев: 2
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Комментарии пользователей
fantazer (2)
Очередная показуха. Достаточно подойти к какому-нибудь кафе -ресторану (.. сад, и тд.). Там стоят гонщики на "шайтан-арба". А как обстоят дела с тонировочкой, или использованим транспортного средства без регистрационных знаков?! Всё заглохло до следующего показушного рейда. Где-то за такие "предпочтения" очередь из калаша обеспечена (догадаетесь где). А ведь впереди форум.
04.02.17
17:00
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Дмитрий П. (1)
"23 административнЫХ делО" - на этом сайте новости кто-нибудь читает вообще перед публикацией?
04.02.17
16:53
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
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