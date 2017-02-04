За вторую половину января региональным минтрансом возбуждено и рассмотрено 23 административных дела. У большинства перевозчиков отсутствовали путевые листы с отметкой о прохождении предрейсового медицинского и технического контроля.

На сегодняшний день министерством транспорта Архангельской области выдано порядка 1200 официальных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа в легковом такси. При этом, как утверждают специалисты ведомства, количество нелегальных такси, работающих в регионе, в разы превышает число законопослушных перевозчиков. Поэтому работа с нарушителями будет усиливаться.



Как рассказал ведущий консультант министерства транспорта Архангельской области Олег Белозёров, наиболее часто встречающимися нарушениями со стороны таксистов являются отсутствие опознавательного оранжевого фонаря на крыше, а также «шашечек» на бортах автомобиля.



Ещё одной проблемой остаётся тот факт, что большинство работающих сегодня диспетчерских служб не несут никакой ответственности за перевозку, занимаясь исключительно передачей информации таксистам. Их совершенно не интересует, имеют ли водители какие-либо разрешения на данную деятельность.

