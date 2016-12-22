На момент покупки товара архангелогородец ориентировался на цену, указанную на этикетке товара, которая была не верна, что привело к формированию у соломбальца недостоверного мнения, о сумме подлежащей выплате и сказалось на выборе покупателем продукции.
Не согласившись с вынесенным постановлением общество «Тандер» обратилось в суд.
Суд, рассмотрев материалы дела, установил, что обществом действительно допущено нарушение прав потребителей, за которое ему придется выложить 30 тысяч рублей штрафа.
Напомним, накануне выяснилось, что в «Магните» на Первомайской, 8 торговали молочным фальсификатом
. Обществу «Тандер» был выписан штраф в 100 000 рублей.