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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельский «Магнит» вновь подвергся штрафу за нарушение прав покупателей

Посетители магазина, расположенного в доме 28 на улице Красных Партизан, пожаловались на несоответствие между ценниками на витринах и ценами на кассе.
На момент покупки товара архангелогородец ориентировался на цену, указанную на этикетке товара, которая была не верна, что привело к формированию у соломбальца недостоверного мнения, о сумме подлежащей выплате и сказалось на выборе покупателем продукции.
 
Не согласившись с вынесенным постановлением общество «Тандер» обратилось в суд.
 
Суд, рассмотрев материалы дела, установил, что обществом действительно допущено нарушение прав потребителей, за которое ему придется выложить 30 тысяч рублей штрафа. 
 
Напомним, накануне выяснилось, что в «Магните» на Первомайской, 8 торговали молочным фальсификатом. Обществу «Тандер» был выписан штраф в 100 000 рублей.
 
 
  
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просмотров: 1526
дата: 22.12.16 | 16:31
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