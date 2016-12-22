Архангельск: Общество

фото, видео с места события Архангельский «Магнит» вновь подвергся штрафу за нарушение прав покупателей Посетители магазина, расположенного в доме 28 на улице Красных Партизан, пожаловались на несоответствие между ценниками на витринах и ценами на кассе.



Не согласившись с вынесенным постановлением общество «Тандер» обратилось в суд.



Суд, рассмотрев материалы дела, установил, что обществом действительно допущено нарушение прав потребителей, за которое ему придется выложить 30 тысяч рублей штрафа.



Напомним, накануне выяснилось, что в «Магните» на Первомайской, 8 торговали





На момент покупки товара архангелогородец ориентировался на цену, указанную на этикетке товара, которая была не верна, что привело к формированию у соломбальца недостоверного мнения, о сумме подлежащей выплате и сказалось на выборе покупателем продукции.Не согласившись с вынесенным постановлением общество «Тандер» обратилось в суд.Суд, рассмотрев материалы дела, установил, что обществом действительно допущено нарушение прав потребителей, за которое ему придется выложить 30 тысяч рублей штрафа.Напомним, накануне выяснилось, что в «Магните» на Первомайской, 8 торговали молочным фальсификатом . Обществу «Тандер» был выписан штраф в 100 000 рублей. версия для печати просмотров: 1526

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