В первый день визита перед официальной частью диалога для зарубежной делегации хранитель фондов музея истории УФСИН России по Архангельской области Евгения Шахова провела экскурсию. Гости смогли познакомиться с экспозицией, рассказывающей о становлении уголовно-исполнительной системы в России и в Архангельской области, и о деятельности службы исполнения наказаний в настоящее время.
Затем состоялся международный круглый стол с участием российских и иностранных коллег двух ведомств, темой которого стало обсуждение развития сотрудничества между исправительными учреждениями УФСИН России по Архангельской области и Королевства Норвегия в рамках проекта тюрьмы-побратимы. В его работе принял почетный консул Норвегии в Архангельске Андрей Шалев.
Во второй день своего визита делегация службы исполнения наказаний Королевства Норвегия посетили Архангельскую воспитательную колонию. Зарубежные коллеги побывали в отрядах со строгими, обычными и облегченными условиями содержания несовершеннолетних, где посмотрели помещения для проживания подростков. Также гости зашли в профессиональное училище и познакомились с перечнем получаемых профессий, а также в общеобразовательную школу, директор которой рассказал об организации учебно-воспитательного процесса учащихся.
Подводя итог официальной встречи, представители пенитенциарных ведомств остались довольны прошедшей работой. Все вопросы, которые обсуждались в рамках данного визита, найдут свое продолжение и в будущем.