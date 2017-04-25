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Архангельск: Общество

     

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Архангельское тюремное ведомство посетили гости из Норвегии

В региональном УФСИН с двухдневным рабочим визитом побывали представители пенитенциарной службы Норвегии. Возглавлял зарубежную делегацию начальник отдела международных связей Директората Kим Экхауген.
В первый день визита перед официальной частью диалога для зарубежной делегации хранитель фондов музея истории УФСИН России по Архангельской области Евгения Шахова провела экскурсию. Гости смогли познакомиться с экспозицией, рассказывающей о становлении уголовно-исполнительной системы в России и в Архангельской области, и о деятельности службы исполнения наказаний в настоящее время.

Затем состоялся международный круглый стол с участием российских и иностранных коллег двух ведомств, темой которого стало обсуждение развития сотрудничества между исправительными учреждениями УФСИН России по Архангельской области и Королевства Норвегия в рамках проекта тюрьмы-побратимы. В его работе принял почетный консул Норвегии в Архангельске Андрей Шалев.

Во второй день своего визита делегация службы исполнения наказаний Королевства Норвегия посетили Архангельскую воспитательную колонию. Зарубежные коллеги побывали в отрядах со строгими, обычными и облегченными условиями содержания несовершеннолетних, где посмотрели помещения для проживания подростков. Также гости  зашли в профессиональное училище и познакомились с перечнем получаемых профессий, а также в общеобразовательную школу, директор которой рассказал об организации учебно-воспитательного процесса учащихся.

Подводя итог официальной встречи, представители пенитенциарных ведомств остались довольны прошедшей работой. Все вопросы, которые обсуждались в рамках данного визита, найдут свое продолжение и в будущем. 
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автор: u29
просмотров: 85
дата: 25.04.17 | 14:39
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