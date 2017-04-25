Архангельск: Общество

фото, видео с места события Архангельское тюремное ведомство посетили гости из Норвегии В региональном УФСИН с двухдневным рабочим визитом побывали представители пенитенциарной службы Норвегии. Возглавлял зарубежную делегацию начальник отдела международных связей Директората Kим Экхауген. В первый день визита перед официальной частью диалога для зарубежной делегации хранитель фондов музея истории УФСИН России по Архангельской области Евгения Шахова провела экскурсию. Гости смогли познакомиться с экспозицией, рассказывающей о становлении уголовно-исполнительной системы в России и в Архангельской области, и о деятельности службы исполнения наказаний в настоящее время.



Затем состоялся международный круглый стол с участием российских и иностранных коллег двух ведомств, темой которого стало обсуждение развития сотрудничества между исправительными учреждениями УФСИН России по Архангельской области и Королевства Норвегия в рамках проекта тюрьмы-побратимы. В его работе принял почетный консул Норвегии в Архангельске Андрей Шалев.



Во второй день своего визита делегация службы исполнения наказаний Королевства Норвегия посетили Архангельскую воспитательную колонию. Зарубежные коллеги побывали в отрядах со строгими, обычными и облегченными условиями содержания несовершеннолетних, где посмотрели помещения для проживания подростков. Также гости зашли в профессиональное училище и познакомились с перечнем получаемых профессий, а также в общеобразовательную школу, директор которой рассказал об организации учебно-воспитательного процесса учащихся.



Подводя итог официальной встречи, представители пенитенциарных ведомств остались довольны прошедшей работой. Все вопросы, которые обсуждались в рамках данного визита, найдут свое продолжение и в будущем. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: u29 просмотров: 85

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 3 | закрыть