Архангельский «Водоканал» оштрафован за загрязнение реки неочищенными стоками
сегодня 18:47
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Случаи несанкционированного сброса неочищенных сточных вод в Северную Двину были зафиксированы в районе Кафедрального Собора и ул. Адмирала Кузнецова. Для этих целей использовались специальные врезки в дренажно-ливневую канализацию.
Факты вскрылись в ходе мониторинга объектов коммунального хозяйства сотрудниками природоохранной прокуратуры. После внесения директору МУП «Водоканал» представления об устранении нарушений закона несанкционированные врезки были ликвидированы, пояснили в надзорном ведомстве.
Ответственный работник коммунального предприятия за ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечен к дисциплинарной ответственности, сама организация оштрафована.
Попытка через суд обжаловать наказание не увенчалась успехом, общая сумма штрафов составила 50 000 рублей.