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Общество | Главные новости

Архангельский «Водоканал» оштрафован за загрязнение реки неочищенными стоками

сегодня 18:47
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Случаи несанкционированного сброса неочищенных сточных вод в Северную Двину были зафиксированы в районе Кафедрального Собора и ул. Адмирала Кузнецова. Для этих целей использовались специальные врезки в дренажно-ливневую канализацию.
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Фото: hibiny.com

Факты вскрылись в ходе мониторинга объектов коммунального хозяйства сотрудниками природоохранной прокуратуры. После внесения директору МУП «Водоканал» представления об устранении нарушений закона несанкционированные врезки были ликвидированы, пояснили в надзорном ведомстве.

Ответственный работник коммунального предприятия за ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечен к дисциплинарной ответственности, сама организация оштрафована.

Попытка через суд обжаловать наказание не увенчалась успехом, общая сумма штрафов составила 50 000 рублей.


 

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Архангельский «Водоканал» оштрафован за загрязнение реки неочищенными стоками
Общество | Новости раздела
 
Архангельский «Водоканал» оштрафован за загрязнение реки неочищенными стоками
Архангельский «Водоканал» оштрафован за загрязнение реки неочищенными стоками
Случаи несанкционированного сброса неочищенных сточных вод в Северную Двину были зафиксированы в районе Кафедрального Собора и ул. Адмирала Кузнецова. Для этих целей использовались специальные врезки в дренажно-ливневую канализацию.
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