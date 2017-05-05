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Архангельск: Общество

     

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Архангельский ЗАГС рассекретил данные статистики в годы Великой Отечественной войны

Сегодня в архивах агентства ЗАГС Архангельской области хранится более 300 тысяч актов гражданского состояния, составленных с 1941 по 1945 годы – это регистрации рождения, заключения и расторжения брака, усыновления, смерть.
Примечательно, что в годы войны ЗАГСы не регистрировали смерть военнослужащих. Учет потерь личного состава Красной Армии проводился командирами войсковых частей.

Статистика органов ЗАГС стала отражением жизни мирного населения в военные годы. Только в одном Архангельске с 1941-1944 годы погибло более 36 тысяч жителей. Самым трудным был голодный 1942 г. Именно в этот год в регионе зафиксировано самое большое количество смертей 56883. По всей области за четыре года войны зарегистрировано 146272 умерших.

Основными причинами стали голод и болезни, на первом месте из которых стоят воспалительные заболевания лёгких, инфекционные заболевания (корь, дифтерия), туберкулёз и дистрофия (истощение).

Если посмотреть статистику рождаемости, видно, как стремительно снижается число актов о рождении в военные годы и сразу увеличивается в первые же послевоенные годы.

- годы 1941 1942 1943 1944 1945 1946 рождение 45051 25741 11287 13415 17008 29179  
Похожие показатели и по регистрации браков. В конце войны домой возвращаются фронтовики, и, как следствие, становится больше свадеб. И хотя далеко не на всех застольях в те времена звучала музыка, не было, как правило, ни колец, ни шампанского, ни белых платьев, но женихи и невесты были очень счастливы - закончилась страшная война и они вновь вместе.
 
- годы 1941 1942 1943 1944 1945 1946 брак 7362 3275 3155 5194 8579 11855  
Что интересно, в годы войны и сразу после нее возросло количество усыновлений. Причем, в военный период был издан Указ Президиум Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 года, согласно которому усыновленные дети приравнивались к родным.
 
- годы 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 усыновления 52 197 119 104 117 178 193 Любопытна статистика разводов – военное время подтвердило одну известную истину – в горе и счастье семьи становятся крепче. Количество разводов в военные и послевоенные годы уменьшилось по сравнению с 1940 г.

- годы 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 разводы 803 532 395 579 545 55 88  
На это также повлияло и ужесточение процедуры развода. Согласно Указу от 8 июля 1944 г., брак отныне расторгался лишь в случае признания судом необходимости его прекращения. После подачи заявления в народный суд в местной газете публиковалось объявление о возбуждении дела о разводе.

Этот же Указ запрещал установление отцовства в отношении детей, рожденных вне брака. Ни добровольное признание отцовства, ни признание отцовства в судебном порядке не допускалось. Только в 1945 году Указом от 14 марта было разрешено признание отцом внебрачного ребенка в случае вступления в брак с его матерью.

В послереволюционный период гражданам нашей страны была предоставлена полная свобода в выборе имен, в том числе на изобретение своих собственных.  Не стал исключением процесс «имятворчества» и в Архангельской области. В военные и послевоенные годы в регионе детей стали называть такими своеобразными, но объяснимыми с точки зрения современников военного периода, именами, как Сталина (от Сталин), Ленина (от Ленин), Дотнара (от дочь трудового народа), Гертруда (от героиня труда), Победа, Владлен (Владимир Ильич Ленин), Октябрина, Энгельсина и другие. В 1944-1947 годы набрали популярность имена Мая, Вера и Виктор, символизирующие веру в советских победителей.

За переменой имени люди обращались нечасто. Однако интересен факт, что мальчики, названные в довоенные годы Адольфами (это имя было достаточно популярным до Великой Отечественной войны), в послевоенный период по достижении совершеннолетия меняли свое имя на традиционное русское.

Такова статистика, которую работники ЗАГС не прекращали вести, несмотря на суровые и непростые годы Великой Отечественной войны. 
 
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автор: zags
просмотров: 148
дата: 05.05.17 | 10:46
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