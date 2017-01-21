Глядя на последствия разгула стихии в Поморье, можно сказать, что слон еще легко отделался. Сейчас он огорожен сигнальной лентой. К слову, создатели и раньше сетовали, что им постоянно приходится чинить статую по причине сильного ветра.
Восьмиметровая скульптура весит 2,5 тонны и состоит из более чем 45 тысяч бутылок. После шторма пластиковых деталей в конструкции поубавилось. Это, по всей видимости, означает, что фиксацию рекорда
Гиннеса придётся вновь отложить.
Напомним, строить слона-гиганта начали в сентябре, а завершили работу только в начале нового года. Все это время планы по постройке скульптуры из вторсырья сдвигались.
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