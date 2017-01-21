Архангельск: Общество

фото, видео с места события Архангельский бутылочный слон вышел потрёпанным из снежной бури Штормовой ветер, бушующий над Архангельском последние несколько дней, не пощадил и слона-гиганта на Красной пристани. Пластиковая статуя лишилась нескольких деталей на голове и спине.



Восьмиметровая скульптура весит 2,5 тонны и состоит из более чем 45 тысяч бутылок. После шторма пластиковых деталей в конструкции поубавилось. Это, по всей видимости, означает, что фиксацию



Напомним, строить слона-гиганта начали в сентябре, а завершили работу только в начале нового года. Все это время планы по постройке скульптуры из вторсырья сдвигались. Глядя на последствия разгула стихии в Поморье, можно сказать, что слон еще легко отделался. Сейчас он огорожен сигнальной лентой. К слову, создатели и раньше сетовали, что им постоянно приходится чинить статую по причине сильного ветра.Восьмиметровая скульптура весит 2,5 тонны и состоит из более чем 45 тысяч бутылок. После шторма пластиковых деталей в конструкции поубавилось. Это, по всей видимости, означает, что фиксацию рекорда Гиннеса придётся вновь отложить.Напомним, строить слона-гиганта начали в сентябре, а завершили работу только в начале нового года. Все это время планы по постройке скульптуры из вторсырья сдвигались. версия для печати просмотров: 826

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