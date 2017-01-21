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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельский бутылочный слон вышел потрёпанным из снежной бури

Штормовой ветер, бушующий над Архангельском последние несколько дней, не пощадил и слона-гиганта на Красной пристани. Пластиковая статуя лишилась нескольких деталей на голове и спине.
Глядя на последствия разгула стихии в Поморье, можно сказать, что слон еще легко отделался. Сейчас он огорожен сигнальной лентой. К слову, создатели и раньше сетовали, что им постоянно приходится чинить статую по причине сильного ветра.

Восьмиметровая скульптура весит 2,5 тонны и состоит из более чем 45 тысяч бутылок. После шторма пластиковых деталей в конструкции поубавилось. Это, по всей видимости, означает, что фиксацию рекорда Гиннеса придётся вновь отложить. 

Напомним, строить слона-гиганта начали в сентябре, а завершили работу только в начале нового года. Все это время планы по постройке скульптуры из вторсырья сдвигались.
 
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просмотров: 826
дата: 21.01.17 | 14:30
комментариев: 5
0 1
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Комментарии пользователей
Дмитрий Т. (3)
Убожество убрать! Выставить счёт за пользование землёй! Чиновника, разрешившего этот беспредел, оштрафовать и уволить!
21.01.17
15:07
+
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Марина Р. (2)
Слон-инвалид как символ Архангельска...
21.01.17
14:48
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Vadimych (1)
Куда бутылок то поубавилось? Небось разметало по реке, господа экологи? Собирайте теперь.
21.01.17
14:34
+
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