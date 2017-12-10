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Общество | Главные новости

Архангельский депутат призывает сообщать о фактах манипуляций с зарплатой педагогов

вчера 22:52
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На декабрьскую сессию городской Думы внесён проект решения «О внесении изменений в городской бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Корректировки касаются повышения оплаты труда педагогам в сфере допобразования.
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Депутат Архангельской Городской Думы Ростислав Васильев изложил свою позицию по бюджетному вопросу, касающемуся зарплаты педагогам.

«Этим решением мы увеличиваем бюджетные ассигнования на предоставление целевых субсидий на повышение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования. Управление культуры и молодежной политики дополнительно получит 2 613 400 рублей. Управление по физической культуре и спорту 729 500 рублей. Департамент образования 842 700 рублей. Деньги выделяются на повышение заработной платы и никуда иначе», отметил депутат.

Парламентарий предупредил о возможных манипуляциях в данной сфере, подчеркнув, что, к сожалению, иногда происходят ситуации, что зарплата увеличивается только у руководства, начальников, а у простых сотрудников нет. Причем, по бумагам все хорошо, ставками тарифными поиграли, сетки разрядные поменяли, нагрузку, премиальные и т.д.

По каждому такому случаю депутат предлагает обращаться к нему в приемную лично, в соцсети или по адресу электронной почты: 29.ldpr@rambler.ru.
Автор: Стрингер
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