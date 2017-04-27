Мероприятие прошло в технопарке «Сколково». В течение одного дня состоялись пленарные заседания, выставка робототехнических проектов и мастер-классы.

В конференции принял участие Дмитрий Коробов, руководитель школы робототехники «be_robotics» в Архангельске, автор поддержанного корпорацией развития области проекта «ФабЛаб». По его словам, поездка носила ознакомительный и познавательный характер.

«Это был образовательный формат. Удалось познакомиться с новыми векторами развития и мировыми тенденциями в области робототехники и понять вектор движения. Ехали за идеями, за «насмотренностью» с целью развивать свой регион. Подобные поездки всегда очень хорошо стимулируют», - говорит Дмитрий. - Появилось несколько идей, за которые стоит зацепиться и далее развивать их. Внедряя территорию ФабЛаба, стало понятно, чему надо учить детей, а дальше им надо дать возможность внедрять свои идеи в реальную жизнь».

В «Сколково» также обозначили проблему в мире отечественной робототехники: в России есть ученые, занимающиеся разработками, инновациями, есть бизнесмены, готовые это продать, но нет третьей стороны, которая готова дать инноваторам понимание, где это можно применять. Например, есть ребята, которые занимаются развитием новых технологий, в частности, биоробототехники – управление приборами с помощью мышечной активности. Эту технологию можно применять в медицине, спорте, но как туда зайти? Пока понимание и поддержку найдена в КРАО.

Несмотря на это, в архангельской школе робототехники «be_robotics» намерены все детские разработки в этой области интегрировать в практическую плоскость, потому что одно обучение не дает законченного результата – вывода продукции на коммерческий рынок. Собственно, это конечная цель заявленного проекта «ФабЛаб» - выход на российский и даже западный рынок.

Дмитрий обозначил еще один ориентир. Недавно при общении с представителями Архангельского техникума водных магистралей им. Орешкова выяснилась интересная и даже можно сказать проблема регионального масштаба: на ряде предприятий Архангельской области есть современные станки китайского производства, которые никто не может эксплуатировать, потому что в регионе не хватает как специалистов по настройке, так и специально обученных рабочих. Поездка в «Сколково» позволила найти контакты таких, «штучных», если можно так выразиться, спецов, которые могут помочь решить задачу запуска простаивающего оборудования, европейские аналоги которого, к слову, стоят очень дорого. Вернувшись из Сколково, наш собеседник привез практически готовое решение задачи как для учебных заведений, так и для предприятий.