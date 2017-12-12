Архангельский институт открытого образования встретит юбилей с новым фасадом

На оргкомитете утвердили эмблему 80-летия института. Теперь она будет украшать все мероприятия института, проходящие в год юбилея. Кроме того, на совещании подробно рассмотрели план официальных мероприятий, посвященных праздничной дате.Мероприятия запланированы на протяжении всего года. Специальные проекты посвящены истории института. Это и организация виртуального музея, и издание журнала. Также будет организована стендовая выставка уникальных исторических фотографий и печатных материалов. В числе проектов – видеовыставка педагогических достижений участников и победителей конкурсов профессионального мастерства.- Очень важно привлекать к организации юбилея наших ветеранов – они как никто другой чувствуют и знают историю нашего института, - подчеркнул ректор Сергей Ковалев. Надеюсь, совместными усилиями мы проведем юбилейный год на достойном уровне.Также в год 80-летия запланированы множество конференций и конкурсов. Среди них: конкурс профессионального мастерства «Лучший методист/преподаватель института», региональная конференция в рамках Ломоносовских педагогических чтений по представлению лучших педагогических практик. Также пройдет торжественный прием ветеранов и день открытых дверей.Ожидает институт и улучшение материально-технической базы: изменения коснутся фасада здания и расширения цифрового образовательного кольца. По мнению ветеранов института, план подготовки к юбилею детально проработан, в нем учтены все значимые мероприятия.