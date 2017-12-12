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Общество | Главные новости

Архангельский институт открытого образования встретит юбилей с новым фасадом

сегодня 11:48
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В здании учреждения-юбиляра прошло заседание организационного комитета, посвященное 80-летию института. В совещании приняли участие не только сотрудники института, но и ветераны организации.
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На оргкомитете утвердили эмблему 80-летия института. Теперь она будет украшать все мероприятия института, проходящие в год юбилея. Кроме того, на совещании подробно рассмотрели план официальных мероприятий, посвященных праздничной дате.

Мероприятия запланированы на протяжении всего года. Специальные проекты посвящены истории института. Это и организация виртуального музея, и издание журнала. Также будет организована стендовая выставка уникальных исторических фотографий и печатных материалов. В числе проектов – видеовыставка педагогических достижений участников и победителей конкурсов профессионального мастерства.
 
- Очень важно привлекать к организации юбилея наших ветеранов – они как никто другой чувствуют и знают историю нашего института, - подчеркнул ректор Сергей Ковалев. Надеюсь, совместными усилиями мы проведем юбилейный год на достойном уровне.
 
Также в год 80-летия запланированы множество конференций и конкурсов. Среди них: конкурс профессионального мастерства «Лучший методист/преподаватель института», региональная конференция в рамках Ломоносовских педагогических чтений по представлению лучших педагогических практик. Также пройдет торжественный прием ветеранов и день открытых дверей.
 
Ожидает институт и улучшение материально-технической базы: изменения коснутся фасада здания и расширения цифрового образовательного кольца. По мнению ветеранов института, план подготовки к юбилею детально проработан, в нем учтены все значимые мероприятия. 
Автор: aai
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