Архангельский лихач, бросивший в кювете сбитого пешехода, поработает на государство

Мировым судом архангелогородец признан виновным в оставлении человека в опасности. ДТП, в результате которого пешехода выбросило с дороги в кювет, произошло еще осенью прошлого года.

Следствием и судом установлено, что мужчина, двигаясь на автомобиле по автодороге к поселку Васьково, допустил наезд на пешехода, которого от удара отбросило в кювет. Никаких мер к его поиску и вызову экстренных служб для оказания помощи водитель не предпринял.



Более того, архангелогородец скрылся с места ДТП, всячески пытаясь при этом скрыть сам факт правонарушения и спрятать автомобиль.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 15 процентов из заработной платы в доход государства.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.