Пилот второго Архангельского объединенного авиаотряда в конце марта 2017 года предложил судебному приставу взятку в три тысячи рублей.

Пилот предложил денежное вознаграждение за вынесение постановления об отмене запрета на совершение регистрационных действий в отношении его автомобиля марки «Мазда 6». На машину был наложен арест.

Судебный пристав-исполнитель сообщила о данном факте в службу собственной безопасности ведомства. После передачи денег летчик был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Архангельска для рассмотрения.