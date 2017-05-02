наверх
Новости Архангельска
02 мая, вторник 12:42
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
30.04.17
Итальянский разговорный клуб приглашает к общению на итальянском языке!
233
27.04.17
Изучение итальянского языка начинается с открытых уроков в «Полиглоте»
158
01.05.17
Рынок первичного жилья в Архангельске пополнился к Первомаю новыми предложениями
95
01.05.17
В Архангельске стартовал конкурсный отбор «Юных добровольцев России»
86
01.05.17
Юные флорболисты Поморья поборются за трофей на международном детском турнире
85
28.04.17
С 9 по 12 мая архангелогородцев приглашают на ярмарку для дома и дачи
54
28.04.17
Летняя языковая площадка начнёт работать в Архангельске в июне
28
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельский лётчик попался на мелком взяточничестве

Пилот второго Архангельского объединенного авиаотряда в конце марта 2017 года предложил судебному приставу взятку в три тысячи рублей.

Пилот предложил денежное вознаграждение за вынесение постановления об отмене запрета на совершение регистрационных действий в отношении его автомобиля марки «Мазда 6». На машину был наложен арест.

Судебный пристав-исполнитель сообщила о данном факте в службу собственной безопасности ведомства. После передачи денег летчик был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Архангельска для рассмотрения.

  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
просмотров: 348
дата: 02.05.17 | 11:14
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080