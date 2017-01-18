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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельский подводный отель для дайверов будет принимать туристов на Чёрном море

Подходит к концу строительство первого в России подводного отеля для дайверов. В Архангельске его конструированием занимается группа энтузиастов под руководством Владимира Кухтарова.

Как пишет в своём блоге Олег Кулешов, в необычной гостинице смогут жить до 10 человек одновременно. Каюты будут оборудованы отдельными санузлами, ванными, холодильником, телевизором и телефоном.

Многие части конструкций и деталей взяты с купленного в 90-х годах по цене металлолома спасательного судна Северного флота «Хибины». По периметру корпуса и торцевым крышкам расположены 28 иллюминаторов.

Буксировка подводной гостиницы к месту, а также её снабжение всем необходимым будет осуществляться с помощью специального отдельного судна.

Создание отеля под названием «Шельф» началось еще в начале 2000-х годов и сейчас вышло на финишную прямую. В следующем году архангельские конструкторы планируют испытать его в Белом море. А вот принимать туристов он будет уже в море Чёрном, в районе Балаклавы, Севастополя или Геленджика. 

  
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просмотров: 429
дата: 18.01.17 | 15:13
комментариев: 4
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Интересно, как на творчество энтузиастов посмотрит Регистр? :) Вообще, не понимаю смысла этой затеи. Приехать на тёплое море для того, чтобы понырять под воду, и после этого не выбираться на ласковый солнечный берег, наслаждаться природой, свежим морским воздухом, загорать, гулять, бухать, наконец с падшими женщинами в компании, а сидеть под водой в консервной банке? Это же ненормальное, извращённое желание. Добро бы ещё этот "отель" предполагался для высоких арктических широт. Да и т
18.01.17
15:39
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