Подходит к концу строительство первого в России подводного отеля для дайверов. В Архангельске его конструированием занимается группа энтузиастов под руководством Владимира Кухтарова.

Как пишет в своём блоге Олег Кулешов, в необычной гостинице смогут жить до 10 человек одновременно. Каюты будут оборудованы отдельными санузлами, ванными, холодильником, телевизором и телефоном.

Многие части конструкций и деталей взяты с купленного в 90-х годах по цене металлолома спасательного судна Северного флота «Хибины». По периметру корпуса и торцевым крышкам расположены 28 иллюминаторов.

Буксировка подводной гостиницы к месту, а также её снабжение всем необходимым будет осуществляться с помощью специального отдельного судна.

Создание отеля под названием «Шельф» началось еще в начале 2000-х годов и сейчас вышло на финишную прямую. В следующем году архангельские конструкторы планируют испытать его в Белом море. А вот принимать туристов он будет уже в море Чёрном, в районе Балаклавы, Севастополя или Геленджика.