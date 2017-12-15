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Общество | Главные новости

Архангельский роспотребнадзор запретил на 2 месяца ночные дискотеки в «Летнем саду»

сегодня 14:29
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Управление Роспотребнадзора по Архангельской области провело проверку ресторана «Летний сад». Поводом послужили жалобы жителей окрестных домов на шум музыки в заведении.
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Специалисты надзорного ведомства установили, что в ресторане «Летний сад» дискотека продолжается после 23 часов, что является нарушением санитарных норм. Дело в том, что включать громкую музыку в заведениях, которые располагаются в жилых домах, можно только до 11 часов вечера.

30 ноября 2017 года Ломоносовский районный суд признал руководство ресторана виновным в совершении административного правонарушения и приостановил работу дискотеки после 23:00 на 90 суток.

В случае, если дискотеки будут продолжаться в заведении после 23:00, жители могут обращаться в Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, которое осуществляет контроль за исполнением решения суда.

Добавим, это заведение известно в Архангельске криминальными скандалами. Так, на прошлой неделе там один из посетителей стрелял в своего оппонента из травматического пистолета. Летом там произошла драка, в ходе которой мужчина был госпитализирован

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Boater
15.12.17
15:19
Да всю это клоаку надо запретить к черту!
 
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