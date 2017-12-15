Архангельский роспотребнадзор запретил на 2 месяца ночные дискотеки в «Летнем саду»

Специалисты надзорного ведомства установили, что в ресторане «Летний сад» дискотека продолжается после 23 часов, что является нарушением санитарных норм. Дело в том, что включать громкую музыку в заведениях, которые располагаются в жилых домах, можно только до 11 часов вечера.

30 ноября 2017 года Ломоносовский районный суд признал руководство ресторана виновным в совершении административного правонарушения и приостановил работу дискотеки после 23:00 на 90 суток.

В случае, если дискотеки будут продолжаться в заведении после 23:00, жители могут обращаться в Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, которое осуществляет контроль за исполнением решения суда.



Добавим, это заведение известно в Архангельске криминальными скандалами. Так, на прошлой неделе там один из посетителей стрелял в своего оппонента из травматического пистолета. Летом там произошла драка, в ходе которой мужчина был госпитализирован.