Архангельский ученый открыл в Арктике новый вид шмелей

Исследователь Виталий Спицын обнаружил новый вид шмелей, «бомбус глициалес», что переводится с латыни как «шмель ледниковый». Внешне он отличается от других видов широкой оранжевой полоской на брюшке.

Эта находка позволяет учёным по-новому взглянуть на фауногенез арктического архипелага.

«22 тысячи лет назад на территории современной Архангельской области лежал ледник. Но находка нового вида шмеля говорит о том, что на Новой Земле ледника не было. До настоящего времени считалось, что от Англии и до Таймыра вся фауна этих широт 22 тысячи лет назад была уничтожена. Но за такое время не могли возникнуть новые виды. Чтобы возник вид, нужно около трех миллионов лет», — рассказал Виталий Спицын.

Открытие ледникового шмеля на Новой земле дает повод еще для одной гипотезы — о том, что в природном убежище вечной мерзлоты могли сохраниться и другие виды, ранее неизвестные человечеству, - рассказали в пресс-службе САФУ, где трудится Виталий.

«Если там жил шмель, там были цветущие тундры, в которых могли сохраняться лемминги и другие виды беспозвоночных животных: шмели, бабочки, калемболы, клещи», — уточнил молодой исследователь.