Архангельский выпускник сдал сразу три ЕГЭ на максимальный балл

По всей России чуть более 20 ребят смогли достичь такой высокой планки, повторив достижение архангелогородца. Для них даже был введён новый термин «мультистобалльники».



В рамках подведения итогов аттестации выпускников школ с Леонидом Ходасевичем встретился министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко. Глава ведомства поздравил талантливого выпускника с выдующимся результатом.



– Леонид сдал на 100 баллов экзамены по русскому языку, истории и обществознанию. Помимо этого он написал на максимальную оценку ЕГЭ по математике базового уровня, поэтому получается, что этот выпускник безупречно справился с четырьмя испытаниями, – рассказал Игорь Скубенко.



Выпускника школы №45 вполне можно назвать архангельским Ломоносовым. Но в отличие от великого земляка в столичные вузы он не торопится. Несмотря на то, что сейчас для Леонида Ходасевича широко открыты двери абсолютно всех университетов России, окончательное решение о собственном будущем ещё не принято. Вполне возможно, что Леонид будет продолжать обучение в одном из вузов Архангельска. А вот стратегическое направление приложения собственных сил уже вполне очерчено – юриспруденция.



Леонид Ходасевич рассказал о своей подготовке, которая дала абсолютно потрясающий результат. На высокие результаты он, конечно, рассчитывал, но итоги приятно поразили.



– Никакого секрета нет – просто готовьтесь! Я начал работать за полгода. Честно скажу, что это был очень неблагоразумный шаг. Я советую готовиться к ЕГЭ за два года, сразу как только началось обучение в 10-ом классе, - отметил мультистобалльник из Архангельска.



Что касается психологии, которая играет немаловажную роль на ЕГЭ, то, по словам Леонида, перед экзаменом по обществознанию он больше всего боялся именно его заданий. Но оказалось, что вопросы вполне по силам, и настала очередь переживать за ЕГЭ по истории. Ситуация повторилась. В итоге самым непростым оказался ЕГЭ по русскому языку. Впрочем, это не помешало успокоиться, собраться и продемонстрировать результат, который вошёл в историю регионального образования.



Напомним, в этом году экзамены сдавали более 5600 юных северян. Основной этап ЕГЭ прошёл без серьёзных сбоев. Оценку в 100 баллов получили 76 человек. Качественно повысились и результаты по большинству предметов. Например, в регионе существенно выросло число ребят, получивших оценку в диапазоне от 80 до 99 баллов.