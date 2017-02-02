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Архангельск: Общество

     

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Архангельским чиновникам придется выйти на пенсию попозже

С 1 января 2017 вступил в силу Федеральный закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста чиновников. Он составит 55,5 лет для женщин, 60,5 лет для мужчин, а с 2032 года - 63 года для женщин и 65 для мужчин.
При этом с 60 до 65 лет увеличивается предельный возраст пребывания на гражданской службе.
 
Также будет поэтапно увеличиваться стаж государственной гражданской службы, муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет с 15 лет 6 месяцев в 2017 году до 20 лет в 2026 году и последующих годах, - рассказали в областной прокуратуре. 
  
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просмотров: 65
дата: 02.02.17 | 10:54
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