Архангельским должникам будут сообщать об отключениях электричества по СМС

Постановление Правительства РФ от 24.05.2017 № 624 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также применения печатей хозяйственных обществ» существенно изменяет привычный порядок введения полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Согласно Постановлению № 624 процедура введения ограничений в общем случае сокращается до одного этапа - введения полного ограничения потребления электрической энергии. Частичное ограничение потребления электрической энергии будет вводиться только в отношении потребителей, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, а также имеющих акт согласования технологической и (или) аварийной брони.

Постановление № 624 устанавливает открытый перечень способов уведомления потребителей о введении ограничений потребления электрической энергии и мощности:

- sms-сообщений;

- сообщений на адрес электронной почты;

- публикации надлежащей информации на официальном сайте инициатора введения ограничения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации;

- включение соответствующего уведомления в счет на оплату услуг;

- публикации уведомлений в периодических печатных изданиях, являющихся источником официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Федерации (уведомление потребителя посредством указанных СМИ имеет юридическую силу вне зависимости от внесения изменений в договор потребителя с гарантирующим поставщиком электроэнергии).

SMS-сообщения, уведомляющие о предстоящем ограничении, будут с 29 сентября текущего года рассылаться с единого номера (номер может отображаться либо в виде цифр, либо в виде псевдонима «EnergoSbyt»):

+7 (903) 767-68-00.

Электронные письма с уведомлениями об ограничении режима энергопотребления также будут рассылаться с единого электронного адреса

notifier@arsk.ru

ПАО «Архэнергосбыт» предупреждает, что отсутствие со стороны потребителя подтверждения получения уведомления не является основанием для отсрочки либо для отмены введения режима ограничения энергопотребления. Также Постановление №624 расширяет перечень субъектов, в отношении которых гарантирующий поставщик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора ресурсоснабжения. В частности, этот перечень дополнен исполнителями коммунальных услуг – управляющими компаниями.

Полный текст Постановления Правительства РФ от 24 мая 2017 г. № 624 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также применения печатей хозяйственных обществ» опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» pravo.gov.ru, на официальном сайте правовой системы «КонсультантПлюс» consultant.ru, а также размещен для скачивания в на сайте ПАО «Архэнергосбыт»)