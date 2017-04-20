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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельским подросткам расскажут о первой любви на специальных тренингах

В средних профессиональных образовательных учреждениях Поморья сотрудники регионального Центра поддержки молодой семьи проводят цикл занятий «Первая любовь» для девушек в возрасте от 15 до 17 лет.
В апреле тренинг проводился на протяжении всего месяца в Архангельском педагогическом колледже. В нём приняли участие десятки юношей и девушек. 

«Подростковый возраст – это пора не только первой любви, но и первых разочарований. Все, что происходит в жизни молодых девушек, воспринимается ими максимально серьезно, ведь из-за отсутствия опыта они просто не понимают как себя вести. Поэтому особенно важно помочь им в этот момент сформировать ответственное отношение к себе, своему здоровью, дать для усвоения некоторые нехитрые психологические аксиомы», - рассказала заместитель директора центра Ольга Миловидова. 

Занятия проходят в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области».
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Вера Л.
просмотров: 213
дата: 20.04.17 | 14:21
комментариев: 6
0 0
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Комментарии пользователей
Fialka (3)
Госпрограмма "Патриотическое воспитание...." - и тренинги про любовь?? Чем бы деточек не тешить - лишь бы денежки выделялись?
20.04.17
21:46
+
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Vadimych (2)
Маш, а Маш... А у тебя в первый раз было по любви или за деньги?-Ну-у...Наверное по любви. Ведь три ру***-это не деньги...
20.04.17
19:29
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Коля Т. (1)
В 15-17 лет не о первой любви надо говорить,а о том,что "чем бы дитя не тешилось,лишь бы не забеременело."
20.04.17
18:44
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