В средних профессиональных образовательных учреждениях Поморья сотрудники регионального Центра поддержки молодой семьи проводят цикл занятий «Первая любовь» для девушек в возрасте от 15 до 17 лет.

В апреле тренинг проводился на протяжении всего месяца в Архангельском педагогическом колледже. В нём приняли участие десятки юношей и девушек.



«Подростковый возраст – это пора не только первой любви, но и первых разочарований. Все, что происходит в жизни молодых девушек, воспринимается ими максимально серьезно, ведь из-за отсутствия опыта они просто не понимают как себя вести. Поэтому особенно важно помочь им в этот момент сформировать ответственное отношение к себе, своему здоровью, дать для усвоения некоторые нехитрые психологические аксиомы», - рассказала заместитель директора центра Ольга Миловидова.



Занятия проходят в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области».