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Архангельским риэлторам, сгубившим жизни ветерана и его сестры, грозит 20 лет

сегодня 10:10
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Двое супругов, занимавшихся оказанием услуг по продаже недвижимости, предложили свою помощь 87-летнему дедушке. Получив отказ, риэлторы пошли на криминал ради завладения квартирой.
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Фото: i8.norton32.website
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Жертвами «черных риэлторов», пытавшихся любой ценой заполучить жилье, оказались престарелый ветеран Великой Отечественной войны и его 77-летнея сестра. Через знакомых, которые помогали им в ведении бизнеса, супруги нашли исполнителей убийства.

Следователи полагают, что сначала киллеры задушили пенсионерку, заманив ее в свою машину. Затем, забрав у нее ключи от квартиры, преступники аналогичным образом расправились и с хозяином жилья — ветераном войны. Все произошло 11 сентября этого года. Тела убитых были вывезены на окраину города и и сброшены в реку Юрас.

Завершить свое черное дело торговцы недвижимостью не смогли - их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас и заказчики, и исполнители убийства находятся под стражей. Пятеро из них частично признали свою вину. Организатором преступления, по версии следствия, является женщина-риэлтор, она вину признать отказалась, пояснили в следственном управлении.

Расследование уголовного дела, вызвавшего большой общественный резонанс, продолжается. Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

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