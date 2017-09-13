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Общество | Главные новости

Архангельским школьникам предложили темы для написания итогового сочинения

вчера 15:19
302 3
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал направления тем итогового сочинения, которое предстоит написать одиннадцатиклассникам школ страны в наступившем учебном году.
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Фото: Novostiyqek.dev4at.ru
Общий вектор будущих работ определил Совет по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под председательством Наталии Солженицыной.

Напомним, выпускное сочинение проводится с 2014 года. Инициатива его введения принадлежит президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Успешное написание творческой работы является допуском к сдаче ЕГЭ. Помимо сочинения выпускники могут выбрать изложение – такое право предоставлено старшеклассникам с ограниченными возможностями здоровья. Оценивается литературное испытание по системе «зачёт-незачёт».

Пять открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год:
- Верность и измена,
- Равнодушие и отзывчивость, 
- Цели и средства, 
- Смелость и трусость, 
- Человек и общество.

- Общие направления итогового сочинения традиционно опубликовывают в начале нового учебного года, чтобы одиннадцатиклассники могли начать подготовку к этому испытанию. Творческую работу им предстоит написать в своих школах в начале декабря, - рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.

На основе общих направлений итогового сочинения будут разработаны темы, которые выпускникам назовут в день проведения творческого испытания.

Специалисты Федерального института педагогических измерений подготовили комментарий по открытым направлениям тем итогового сочинения. Он опубликован на сайте ФИПИ в разделе «Итоговое сочинение».
 
Автор: minobr
302 3
0 0
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Vadimych
13.09.17
18:58
Забыли отлитое в граните-"Свобода лучше чем несвобода"
 
+ 0 -
kemastreet
13.09.17
18:22
,,Педагогические измерения"-это педагоги меряют или у педагогов?
 
+ 0 -
Vadimych
13.09.17
15:50
Федеральный институт педагогических измерений!) Эвона как! :)Занимаются всяким фипизмом...
 
+ 0 -
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Архангельским школьникам предложили темы для написания итогового сочинения
Архангельским школьникам предложили темы для написания итогового сочинения
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал направления тем итогового сочинения, которое предстоит написать одиннадцатиклассникам школ страны в наступившем учебном году.
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