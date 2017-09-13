Архангельским школьникам предложили темы для написания итогового сочинения
вчера 15:19
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Федеральный институт педагогических измерений опубликовал направления тем итогового сочинения, которое предстоит написать одиннадцатиклассникам школ страны в наступившем учебном году.
Общий вектор будущих работ определил Совет по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под председательством Наталии Солженицыной.
Напомним, выпускное сочинение проводится с 2014 года. Инициатива его введения принадлежит президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Успешное написание творческой работы является допуском к сдаче ЕГЭ. Помимо сочинения выпускники могут выбрать изложение – такое право предоставлено старшеклассникам с ограниченными возможностями здоровья. Оценивается литературное испытание по системе «зачёт-незачёт».
Пять открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год:
- Верность и измена,
- Равнодушие и отзывчивость,
- Цели и средства,
- Смелость и трусость,
- Человек и общество.
- Общие направления итогового сочинения традиционно опубликовывают в начале нового учебного года, чтобы одиннадцатиклассники могли начать подготовку к этому испытанию. Творческую работу им предстоит написать в своих школах в начале декабря, - рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.
На основе общих направлений итогового сочинения будут разработаны темы, которые выпускникам назовут в день проведения творческого испытания.
Специалисты Федерального института педагогических измерений подготовили комментарий по открытым направлениям тем итогового сочинения. Он опубликован на сайте ФИПИ в разделе «Итоговое сочинение»
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18:58