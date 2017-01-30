Руководство регионального подразделения Федеральной почтовой связи прокомментировало факт воровства денежных средств своими сотрудниками, отметив, что борьба со злоупотреблениями на местах ведется силами собственной службы безопасности.

Как уже сообщалось ранее, в 2016 году двое сестёр, занимая посты начальников отделений Березниковского почтамта, присвоили около 800 тысяч рублей. Воровство обнаружилось в результате проведенных службой почтовой безопасности почтамта внутренних ревизий. Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы.

Сразу же после вскрывшихся фактов злоупотреблений сотрудники были уволены, ущерб, причиненный предприятию и клиентам, частично возмещен.

Принципиальная позиция руководства филиала в данном вопросе - решительно расставаться с теми, кто допускает должностные нарушения, только такие меры позволят полностью искоренить подобные преступные явления среди сотрудников почты.

Чтобы минимизировать и исключить случаи злоупотребления служебным положением, предприятие продолжает ужесточать систему отбора и контроля за персоналом. Принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы филиала, предъявляется повышенный спрос к сотрудникам за нарушение финансово-хозяйственной дисциплины.