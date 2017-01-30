наверх
Новости Архангельска
30 января, понедельник 14:58
$59.35
63.18
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
26.01.17
В Tele2 установили новые правила
231
27.01.17
Elena Furs объявила скидки на все меха: 100% выгода только до 31 января!
134
29.01.17
Сквозь бури и лёд: краткие итоги работы российских рыбопромышленников за 2016 год
85
29.01.17
Участницы коллектива «Дивованье» награждены Почетным знаком святой Татианы
74
24.01.17
На жилом комплексе «Зеленый квартал» в Архангельске завершают последний этаж
63
27.01.17
К концу 2017 года в России будет работать 200 магазинов детских игрушек TOY. RU
59
27.01.17
Архангелогородцам предлагают показать настоящую русскую «зимнюю удаль»
58
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Архангельском отделении Почты России намерены ужесточить систему отбора персонала

Руководство регионального подразделения Федеральной почтовой связи прокомментировало факт воровства денежных средств своими сотрудниками, отметив, что борьба со злоупотреблениями на местах ведется силами собственной службы безопасности.

Как уже сообщалось ранее, в 2016 году двое сестёр, занимая посты начальников отделений Березниковского почтамта, присвоили около 800 тысяч рублей. Воровство обнаружилось в результате проведенных службой почтовой безопасности почтамта внутренних ревизий. Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы.

Сразу же после вскрывшихся фактов злоупотреблений сотрудники были уволены, ущерб, причиненный предприятию и клиентам, частично возмещен.

Принципиальная позиция руководства филиала в данном вопросе - решительно расставаться с теми, кто допускает должностные нарушения, только такие меры позволят полностью искоренить подобные преступные явления среди сотрудников почты.

Чтобы минимизировать и исключить случаи злоупотребления служебным положением, предприятие продолжает ужесточать систему отбора и контроля за персоналом. Принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы филиала, предъявляется повышенный спрос к сотрудникам за нарушение финансово-хозяйственной дисциплины.

  
версия для печати
  
просмотров: 207
дата: 30.01.17 | 13:44
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080