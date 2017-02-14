В отделении будут лежать тяжелобольные дети вместе с родственниками. Для того, чтобы оборудовать для них комфортную обстановку, нужны светильники на стены, лампы настольные, зеркала, стеллажи и другая мебель.
Для быта - дети будут находиться там полный день - нужно оборудовать помещения электроплитой, обогревателями, микроволновкой, стерилизаторами для детских бутылочек, термопотами и другой техникой.
Сбором занимается благотворительное движение "Доброе сердце", уточнить информацию по тому, куда привести помощь и что еще нужно можно в социальной сети "ВКонтакте
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