Архангельск: Общество

фото, видео с места события Архангельскому паллиативному отделению детской больницы требуются мебель и игрушки Отделение открывается при детской больнице имени Выжлецова. Оно укомплектовано необходимым оборудованием, но для того, чтобы создать там уютную не больничную атмосферу, нужна помощь горожан.



Для быта - дети будут находиться там полный день - нужно оборудовать помещения электроплитой, обогревателями, микроволновкой, стерилизаторами для детских бутылочек, термопотами и другой техникой.



Сбором занимается благотворительное движение "Доброе сердце", уточнить информацию по тому, куда привести помощь и что еще нужно можно в социальной сети "





В отделении будут лежать тяжелобольные дети вместе с родственниками. Для того, чтобы оборудовать для них комфортную обстановку, нужны светильники на стены, лампы настольные, зеркала, стеллажи и другая мебель.Для быта - дети будут находиться там полный день - нужно оборудовать помещения электроплитой, обогревателями, микроволновкой, стерилизаторами для детских бутылочек, термопотами и другой техникой.Сбором занимается благотворительное движение "Доброе сердце", уточнить информацию по тому, куда привести помощь и что еще нужно можно в социальной сети " ВКонтакте ". Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Анастасия Ч. просмотров: 33

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